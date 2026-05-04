ASELSAN'dan yeni rekor: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçti

Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.
Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.
Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.
Şirket Adı Piyasa Değeri (TL)
ASELSAN 2.015.520.000.000
Destek Faktoring 909.999.999.090
Enka İnşaat 622.800.000.000
Garanti BBVA 553.140.000.000
Tüpraş 518.789.714.760
Koç Holding 505.911.666.970
BİM Birleşik Mağazaları 441.900.000.000
Türk Hava Yolları 416.760.000.000
Akbank 374.140.000.000
Türkiye İş Bankası 354.749.574.300
