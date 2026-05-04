Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

HABERİN ÖZETİ ASELSAN'dan yeni rekor: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçti ASELSAN, Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların savunma sanayi hisselerine olan talebi artırmasıyla birlikte piyasa değerini 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı. ASELSAN hisse fiyatı 442 liraya ulaştı. Şirketin piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket olmasıyla BIST 100 endeksindeki hisse senedi değeri yılbaşından bu yana %91 arttı. ASELSAN, Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük şirket konumunda bulunuyor. Destek Faktoring, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Tüpraş, Koç Holding, BİM, Türk Hava Yolları, Akbank ve Türkiye İş Bankası da piyasa değeri en yüksek şirketler arasında yer alıyor.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

BORSA İSTANBUL'DA PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ŞÖYLE:

Şirket Adı Piyasa Değeri (TL)

ASELSAN 2.015.520.000.000

Destek Faktoring 909.999.999.090

Enka İnşaat 622.800.000.000

Garanti BBVA 553.140.000.000

Tüpraş 518.789.714.760

Koç Holding 505.911.666.970

BİM Birleşik Mağazaları 441.900.000.000

Türk Hava Yolları 416.760.000.000

Akbank 374.140.000.000

Türkiye İş Bankası 354.749.574.300