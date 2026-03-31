Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Borç, borçla kapatılabilir mi? Bugün kredi çeken ya da kredi kartı kullanan birçok tüketici ne yazık ki asgari ödeme batağından çıkamıyor. Peki borçsuz bir hayat mümkün mü? TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, milyonlarca kullanıcının düştüğü 'asgari ödeme' tuzağını ve kredi kartı limitlerindeki 'gelir tuzağı' tehlikesini Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a tek tek anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:37

Kredi kartı limiti gelir gibi görülüp aşırı harcama yapılması sonucu birçok tüketici kart ve kredi borcu altında eziliyor. Bilinçsiz harcama, finansal okuryazarlık eksikliği ve kolay borçlanma nedeniyle ekonomik çıkmaza giriliyor. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi çekerken yapılan en büyük yanlışları ve borç döngüsünden çıkışın pratik formüllerini Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Kredi kartı kullanırken yapılan en yaygın hatalar neler?

Hüseyin Ölmez: Öncelikle kredi kartının neden bu kadar yaygın kullanılmaya başladığını açıklamamız gerekir. Kredi kartı, dünyada 1950 yılında kullanılmaya başlanan, ülkemizde ise 1960 yılından itibaren sınırlı bir grup tarafından kullanılan; dünyadaki finansal anlayışın en likit (düşük riskli, kısa vadede yüksek kâr getiren) kredi türü olan tüketici finansmanına yönelmesi ve ülkemizde memur maaşlarının bankalar vasıtasıyla yaygın şekilde ödenmeye başlamasından sonra yaygınlaşan kredili bir ödeme aracıdır. Buradaki kredi, kısa vadede geri ödenmesi gereken bir kredidir.

Ayrıca kamu maliyesi açısından yapılan her türlü harcamanın kayıt altında olması, vergi tahakkuk ve tahsili ile denetim açısından önemlidir. Finansal tüketici açısından ise nakit taşıma riskinden kurtulmak gibi avantajlar sağlar.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Kredi kartının yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde yabancı kökenli bazı bankaların, müracaatta hediyeler vererek sokaklarda seyyar satıcı gibi kredi kartı pazarladıklarına tanık olduk.

Bankacılığımız dünyada gelişen teknik ve finansal araçları ülkemize kısa sürede getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Kredi kartlarının yaygın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 2017 yılına kadar yoğun bir tüketim teşviki yapılmış, vatandaş kredi kartını düşünmeden kullanmaya yönlendirilmiştir.

Finansal okuryazarlığı düşük olan tüketiciler de bu yönlendirmeye gönüllü olarak destek vermiştir. Sonuçta tüketim bir sosyal statü haline dönüşmüştür.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Finansal okuryazarlığı düşük olan tüketiciler:

Kredi kartı limitini gelirleri gibi harcanabilir para olarak görüp harcadı,

Kartlardan nakit çekme imkânı sayesinde paraya ulaşmanın çok kolay olduğunu görüp kredi kullandı,

Puan ve hediye vaatleriyle gereksiz alışverişler yaptı,

Aylık gelirini aşan taksitli alışverişlere girdi,

Faiz, vergi ve masrafları göz ardı etti,

Ödeme gücü yetmeyince asgari ödeme tuzağına düştü.

Bu durum, tüketicilerin gönüllü olarak içine girdikleri ve sonrasında çıkmakta zorlandıkları bir döngü oluşturdu. Finansal tüketiciler, faiz ve masraf uygulamalarını bilmemeleri veya ilgisizlikleri nedeniyle bankalara fazla faiz ve masraf ödemektedir. Bu da borcun giderek artmasına neden olmaktadır.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Birden fazla kredi kartı kullanmak avantaj mı risk mi?

Hüseyin Ölmez: Kredi kartı kullanımında önemli olan kart sayısı değil, harcama miktarıdır.

Geçmişte bankaların agresif kart pazarlama politikaları nedeniyle birçok vatandaş, geliriyle orantısız sayıda kredi kartına sahip oldu. 2006 yılında çıkarılan 5464 sayılı kanun limit düzenlemesi getirmiş olsa da uygulamada bu sınırlar çoğu zaman aşılmıştır.

Birden fazla kredi kartı taşımanın en büyük riski, bir karttan nakit çekip diğer kartın borcunu ödemektir. Bu durum oldukça yaygındır. Başlangıçta geçici çözüm gibi görülen bu yöntem, zamanla sürekli borçlanma döngüsüne dönüşür.

Borçlar, herhangi bir mal veya hizmet alınmadan yalnızca faiz ve vergiler nedeniyle büyür.

Eğer kredi kartı limitleri gelirle uyumluysa ve harcamalar kontrol altındaysa, birden fazla kart risk oluşturmaz. Aksine doğru yönetildiğinde avantaj bile sağlayabilir.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Kredi çekerken insanlar hangi detayları gözden kaçırıyor?

Hüseyin Ölmez: Bu durum, tüketicinin krediye hangi amaçla başvurduğuna bağlıdır. Genellikle faiz oranı ve vade sorgulanır.

Ancak gözden kaçan önemli bir unsur vardır: Efektif faiz oranı.

Efektif faiz, kredinin tüm masraflar dahil gerçek maliyetini gösterir.

Örneğin:
100.000 TL kredi çekildiğinde, 10.000 TL masraf ve sigorta kesilirse, fiilen 90.000 TL kullanılmış olur. Bu durumda görünen faiz oranı %54 olsa da gerçek maliyet %60’a çıkar.

Bu fark, çoğu tüketici tarafından fark edilmez.

Ayrıca “enflasyon nedeniyle taksitler zamanla hafifler” düşüncesi her zaman doğru değildir. Gelirler enflasyon kadar artmadığı için geri ödeme zorlaşabilir.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Borç kapatmak mı yoksa yatırım yapmak mı öncelikli olmalı?

Hüseyin Ölmez: Eğer imkân varsa öncelikle borç kapatılmalıdır.

Faizle sürekli artan bir borç varken yatırım yapmak rasyonel değildir.

Son dönemde kredi çekip altına yatırım yapan birçok kişi hem yatırımda hem de faiz maliyetinde zarar etmiştir.

Bu nedenle öncelik borçların kapatılması olmalıdır.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

“Borçla borç kapatma” döngüsünden nasıl çıkılır?

Hüseyin Ölmez: Geçmişte bu durum büyük bir risk olarak görülürdü ve bankacılar tarafından hoş karşılanmazdı. Günümüzde ise yaygın hale gelmiştir.

Bu sistem sürdürülebilir değildir. Özellikle “zombi şirketler” bu yöntemle ayakta kalmaya çalışmış, krediye ulaşamayınca batmıştır.

Bu döngüden çıkış için:

Kaynakların doğru kullanılması,

Tasarrufun artırılması,

Üretime yönelik kredi sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Milli bir banka/kredi yapılanması bu noktada önemlidir.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Borç yönetimini doğru yapmak için pratik öneriler nelerdir?

Hüseyin Ölmez: Borç yönetimi, kişisel finansal analizle başlar. Tüketici şu sorulara dürüstçe cevap vermelidir:

Ne kadar kazanıyorum?

Ne kadar harcamalıyım?

Ne kadar borç ödeyebilirim?

Bankalar genellikle gelirin %40’ına kadar taksitlendirme yapar. Ancak bu oranın sürdürülebilir olup olmadığına tüketici karar vermelidir.

Öneriler:

Kendinize karşı dürüst olun,

Faizli borçla borç kapatmaktan kaçının,

Krediyi son çare olarak görün,

Tüketimi ihtiyaç için yapın, statü için değil.

Asgari borç ödeme tuzağına mı düştünüz? Hüseyin Ölmez'den kredi ve kredi kartı borcu olanlar için çıkış reçetesi

Türkiye’de insanların finansal olarak en büyük hatası sizce ne?

Hüseyin Ölmez: En büyük hata, hesapsız tüketimdir.

Toplumun önemli bir kesimi, tüketimi sosyal statü haline getirmiş ve gelirini doğru yönetmek yerine harcamaya yönelmiştir. Hatta gelecekteki gelirlerini bile borçlanarak tüketmiştir.

Finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle:

Faiz yükü artmış,

Yeni borçlar eski borçları kapatmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün kredi kartı ve kredi borçları toplumsal bir sorun haline gelmiştir.

Bu durumdan çıkmak için:

Tüketiciler kendi finansal analizlerini dürüstçe yapmalı,

Borçlanma kararlarını buna göre vermelidir.

Ayrıca günü kurtaran çözümler yerine, üretimi destekleyen güçlü bir finansal sistem kurulması gerekmektedir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.