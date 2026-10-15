2027 asgari ücret zammı için gözler yıl sonuna çevrildi. Yeni asgari ücretin hangi oranda artırılacağı bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a enflasyon hedefleri, açlık sınırı ve işveren maliyetlerini dikkate alarak 2027 asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 30 arasındaki artış ihtimaline dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Asgari ücret 35 bin lirayı geçecek mi? Emin Yılmaz'dan 2027 için çarpıcı tahmin Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2027 yılı asgari ücret zammının enflasyon hedefleri, açlık sınırı ve işveren maliyetleri dikkate alınarak yüzde 25 ile yüzde 30 arasında artırılmasını tahmin ediyor. 2027 asgari ücretinin yüzde 21 artışla yaklaşık 33 bin 971 liraya, yüzde 25 artışla 35 bin 94 liraya, yüzde 30 artışla ise 36 bin 498 liraya ulaşması bekleniyor. 2025 asgari ücreti %27'lik artışla 28.075,50 TL olmuştu. OVP'ye göre 2026 enflasyon hedefi %28,4, 2027 enflasyon hedefi ise %21 olarak belirlendi. Türk-İş'in Eylül 2026'ya göre açıkladığı dört kişilik ailenin açlık sınırı 37.801 TL, yoksulluk sınırı 123.130 TL ve bekâr çalışanın yaşama maliyeti 48.885 TL olarak belirtildi. Emin Yılmaz, 2027 asgari ücretinin %21'lik artışla 33.971 TL ile %35'lik artışla 37.901 TL arasında belirleneceğini, daha dar bir tahminle %25'lik artışla 35.094,40 TL ile %30'luk artışla 36.498,20 TL arasında olacağını tahmin ediyor.

Asgari ücretle zammı için tahmininiz nedir?

Emin Yılmaz: Asgari ücretle ilgili son iki yılı analiz edersek 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yüzde 21'lik artış durumunda ücretin yaklaşık 33 bin 971 liraya yükselmesi bekleniyor. Artış oranının yüzde 25 olması halinde net asgari ücret 35 bin 94 liraya, yüzde 30 olması durumunda ise 36 bin 498 liraya ulaşıyor.

2025 asgari ücretini nokta atışı bilen uluslararası finans kuruluşları, 2026 yılı için ne demişti?

Emin Yılmaz: JP Morgan: Asgari ücrete yaklaşık %20 ile %25 arasında bir artış öngörmüştür.

HSBC: %20 seviyesinde bir zam beklediğini açıklamıştır.

Morgan Stanley: %20-%25 aralığında bir artış öngörüsünde bulunmuştur.

Peki, ne oldu? 2025 asgari ücreti, bir sonraki yıla girerken 22.104,67 TL’den %27’lik artışla 28.075,50 TL oldu.

Uluslararası finans kuruluşları, ülkemizin enflasyonla mücadelesinde para politikasını ve ülkenin kredi notunu belirlemede en önemli unsurlardan bazılarıdır.

Zam oranı gerçekleşen enflasyona göre mi, hedeflenen enflasyona göre mi olacak?

Emin Yılmaz: Geçmiş iki dönemde de bir sonraki yıl için hedeflenen enflasyona göre belirlenmişti.

Bu yılki enflasyon, OVP’ye göre %28,4; bir sonraki yıl olan 2027 için hedeflenen enflasyon ise %21 olarak belirlendi.

Yani asgari ücrette bir alt taban verecek olursak %21 diyebiliriz. O zaman da 28.075,50 TL olan ücret, 33.971,33 TL’ye denk gelmektedir.

Asgari ücret, aralık ayında genelde dört toplantı üzerinden; beş kişi işçi sendikası, beş kişi işveren sendikası ve beş kişi de hükümet yetkilileri olmak üzere toplam 15 kişilik komisyon tarafından oylamayla belirlenmektedir.

Asgari ücretin ilgili yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmıştır:

“İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret.”

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş sendikasının aylık olarak açıklamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırı şu şekilde belirlenmiştir:

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı): 37.801 TL

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı): 123.130 TL

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti: 48.885 TL

Gösterge Tutar (TL) Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 37.801 TL Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (Yoksulluk Sınırı) 123.130 TL Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48.885 TL

ZAMLI MAAŞ ŞUBAT 2027’DE HESAPLARA YATACAK

Unutmayalım, bu veriler Eylül 2026 dönemine ait. Daha yılın bitmesine üç aylık veri daha eklenecek ve asgari ücret belirlendikten sonra çalışanların ilk maaşı Şubat 2027’de hesaplarına geçecek.

Şu anki açlık sınırı üzerinden bakıldığında, %35’lik artışa denk gelmektedir.

Bu arada, unutmadan, neden bu açlık sınırına atıfta bulunduğumu da belirtmek istiyorum. Geçmiş dönemde Türk-İş Başkanı Sayın Ergün Atalay, asgari ücret pazarlıkları sırasında “Bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır.” şeklinde bir çıkışta bulunmuştu.

Asgari ücret teşviki devam edecek mi? Edecekse ne kadar yükselecek?

Emin Yılmaz: Geçen yıl işçi tarafı toplantıyı terk etmişti. Önceki yıl ise rakama şerh koymuştu. Bu yıl nasıl bir tavır sergileyecek, birlikte göreceğiz.

Son iki dönemdir temmuz itibarıyla yılda iki kez asgari ücrete iyileştirme gelmedi. Maaş kısmının bir de veren el kısmı var. İşveren kesimini de unutmamak gerekiyor. Orada da durum pek iç açıcı değil. Kronikleşen enflasyonla mücadelede onlar da zarar görmekte. Krediye ulaşmak pahalı; likidite eksikliğinden ötürü biraz sıkıntıda olduklarını belirtmek isterim.

Asgari ücretin işverene maliyet kısmı da mevcut. Brüt rakama %23,75 eklenerek hesaplanmaktadır. Eğer işverenin SGK’ya hiç borcu yoksa imalat sektöründe %5, diğer sektörlerde ise %2 oranında indirim mevcuttur. 2008 yılından beri uygulanan teşvik sonrası işveren maliyetine brüt rakama dâhil edilecek tutar, imalat sektöründe %18,75; diğer sektörlerde ise %21,75 olarak hesaplanmaktadır.

Asgari ücretin yalnızca işçi, işveren ve bakanlık üzerinden üçlü bir kombinasyon olarak ele alınmaması gerektiğini belirtmek isterim. Asgari ücret değişikliğinde toplamda 80 kalemin üzerinde bazı parametrelerin de revize edildiğini söylemek isterim.

Asgari ücret zammı için alt taban ve üst tavan nedir?

Emin Yılmaz: Şimdi buraya kadar söylediklerimizle şöyle bir alt taban ve üst tavan verecek olursak, asgari ücretin %21’lik artışla 33.971 TL ile %35’lik artışla 37.901 TL arasında belirleneceğini düşünüyorum. Biraz daha daraltırsak, %25’lik artışla 35.094,40 TL ile %30’luk artışla 36.498,20 TL arasında olacağını tahmin ediyorum.

Artış Oranı Net Asgari Ücret Brüt Ücret İşveren Maliyeti (İmalat) %18,75 İşveren Maliyeti (Hizmet ve Diğer Sektörler) %21,75 SGK’ya Borçlu İşveren Maliyeti %23,75 Güncel 28.075,50 TL 33.030,00 TL 39.223,13 TL 40.214,03 TL 40.874,63 TL %21 33.971,40 TL 33.966,40 TL 40.335,10 TL 41.354,10 TL 42.039,60 TL %25 35.094,40 TL 41.287,50 TL 49.028,90 TL 50.267,50 TL 51.093,30 TL %30 36.498,20 TL 42.939,10 TL 50.990,20 TL 52.278,40 TL 53.137,10 TL %35 37.901,90 TL 44.590,50 TL 52.951,20 TL 54.288,90 TL 55.180,70 TL %40 39.305,70 TL 46.242,00 TL 54.912,40 TL 56.299,60 TL 57.224,50 TL



Yılmaz'ın değerlendirmesinde öne çıkan tahmin, 2027 asgari ücretinin yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artışla belirlenmesi yönünde. Bu senaryoda net asgari ücretin yaklaşık 35 bin 94 lira ile 36 bin 498 lira arasında olması bekleniyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağının kesinleşmesi için ise sonuna doğru yapılacak görüşmelerde; enflasyon görünümü, çalışanların geçim maliyetleri, işverenlerin finansman koşulları ve ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.