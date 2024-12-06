Asgari ücret anketinde dikkat çeken sonuç! Vatandaşın beklediği rakam belli oldu

06 Aralık 2024 18:29 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:36

Milyonların beklediği asgari ücret için günler sayılırken asgari ücret tespit komisyonunun bu ay toplanması bekleniyor. Vatandaşların enflasyon karşısında beklentisi de belli oldu. Yapılan son ankette asgari ücretle çalışanlara bekledikleri asgari ücret rakamı soruldu. Çıkan sonuçlar ise şaşırttı...

Türkiye​'de milyonlarca vatandaş​ asgari ücrete gelecek zammı dört gözle​ bekliyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan asgari ücret​ tespit komisyonundan çıkacak karar beklenirken vatandaşın tahmini de merak konusu oldu.

Metropoll Araştırma'nın sahibi ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücretle ilgili yaptıkları anketi paylaştı.

Bin 189 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette vatandaşlara 'bekledikleri asgari ücret rakamı' soruldu.

VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETİN KAÇ PARA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR?

21 bin, 25 bin, 30 bin ve 35 bin lira seçeneklerinin olduğu ankette, katılımcılar en çok 35 bin lira cevabını verdi. Ankette ayrıca katılımcıların partilerine göre cevaplar da değerlendirildi.

Yüzde 33,5'in 35 bin lira beklentisini verdiği ankette, ikinci sırayı ise yüzde 32,5 ile 30 bin lira beklentisi oluşturdu. Anket '' sorusuna verilen cevaplar şu şekilde:

21 bin TL: %5,4 25 bin TL: %22,9 30 bin TL: %32,5 35 bin TL: %33,5 Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

İşte partilere göre asgari ücret beklentisi: