Milyonları etkileyen asgari ücret zammı için çarpıcı rakam! Uzman isim oran vererek açıkladı

06 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:32

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk kez toplanıyor. Yurt içinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, iş verenler, ve işçi sendikaları çeşitli rakamlar vererek beklentilerini açıkladı. Yılın son ayını girdiğimiz şu tarihlerde, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Tgrthaber.com'a asgari ücretle ilgili konuşan uzman Ekonomist Muhammet Bayram, rakam vererek asgari ücret beklentisini açıkladı. İşte detaylar...

Özgür Özel asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı: Talebimiz 30 bin TL ama hükümetin vereceği rakam bu

Özgür Özel asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı: Talebimiz 30 bin TL ama hükümetin vereceği rakam bu

Yılın son ayına girerken en fazla merak edilen konuların başında asgari ücret zam oranı geliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için sivil toplum kuruluşları, iş adamları, iş verenler, hükümet ve muhalefet partili milletvekilleri çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e asgari ücret beklentisini açıklayan Ekonomist Muhammet Bayram; 'Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bu süreçte belirleyici bir etken oldu.' ifadelerini kullanarak çok önemli detaylar verdi.

İşte röportajın detayları:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELİRLEYİCİ OLDU!"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantı öncesinde, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve yabancı kuruluşlardan çeşitli tahminler gündeme gelmeye başladı.

Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik konjonktürüne uygun olarak şekillenirken, bizler de enflasyonist ortam, sıkı para politikası, reel sektörün durumu ve çalışanların alım gücünün korunması gibi temel dinamikler ışığında değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşın enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bu süreçte belirleyici bir etken oldu.

"EN AZ YÜZDE 30!"

2023 yılı sonunda yüzde 37,5 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş ve bu fark, 12 puanlık refah payı artışı ile telafi edilmişti. Ancak bu refah payı artışı, esasen 2024 yılı enflasyonu için bir fark olarak değerlendirilmişti.

Ara dönemde asgari ücrete zam yapılmaması nedeniyle, yıllık gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden bir artışın gündeme geleceği ifade ediliyor. 11 aylık enflasyon farkı şu an yüzde 40 seviyelerinde olup, yıl sonu itibarıyla yüzde 45 civarında olması bekleniyor.

Bu doğrultuda, vatandaşların enflasyondan korunması amacıyla asgari ücrete yüzde 32 ila yüzde 33 oranında bir zam yapılması gerektiği öngörülüyor. Kendi değerlendirmeme göre, yapılacak zam oranı en az yüzde 30, en fazla yüzde 35,5 düzeyinde olacaktır."