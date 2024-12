Asgari ücret alarmı verildi! Erken uygulayanlar yandı

06 Aralık 2024 05:43 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 06:36

Asgari ücret zammı henüz belirlenmemişken zamları erken yansıtanlara tek tek denetim yapıldı. Vatandaşın merakla beklediği maaş zamları henüz belli bile olmamışken fırsatçı bazı firmalar etiket değişimlerine başladı. Ekipler 47 başlıktaki fiyatları tek tek belirledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul’da temel gıda​ ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat​ ve etiket​ denetimi gerçekleştirdi. 25 ilçede 45 ekip ile yapılan denetimlerde, işletmeler etiket, gramaj ve fiyat gibi kriterler üzerinden incelendi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlemler uygulandı.

47 BAŞLIKTA FİYATLAR BELİRLENDİ

Asgari ücrete gelecek zam nedeniyle maliyet artışını fiyatlara yansıtan işletmeler sıkı takibe alındı. İstanbul​ Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, yapılan çalışmalara dair açıklamasında, "İstanbul’da 25 ilçede 45 ekiple denetimler yapıyoruz. Bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim​ yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA YENİDEN KONTROL EDİLECEK

Temel gıda ürünlerinden su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz ete kadar 47 ana başlıktaki ürünün incelendiğini belirten Menteşe, "Bugünkü fiyatları not ettik, Ocak ayında yeniden kontrol edeceğiz. Fiyat etiketlerinde yönetmeliğe aykırılık tespit edilirse ürün başına 2 bin 200 lira idari ceza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Menteşe, Kasım ayında İstanbul’da 9 bin 207 işletmenin denetlendiğini ve bu denetimlerin tüm Türkiye’de devam edeceğini sözlerine ekledi.