29°
İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor: Artık farklı modelleri de yollarda göreceğiz

İstanbul’daki ticari taksilerle ilgili önemli bir karar hayata geçirildi. Karara göre, ticari araç değişimlerinde C segmenti araçlarda artık yüzde 50’den fazla yerlilik şartı aranmıyor. Bu düzenleme, şehrin taksi filosunda alışılmışın dışında marka ve modellerin kullanılabilmesinin önünü açıyor.

’da toplantısında, C segmenti araçlar için “yüzde 50’den fazla yerlilik” şartı kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan geldi.

Yeni karara göre, artık yerlilik oranı yüzde 50’nin altında olan C segmenti araçlar da ticari olarak kullanılabilecek. Bu araçlarda ilk alımda yaş sınırı 0 olacak ve her yıl tahakkuk şartı ile kullanım süresi 6 yıl olarak belirlendi.

İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor: Artık farklı modelleri de yollarda göreceğiz

YENİ KARARLA İSTANBUL’DA TAKSİ FİLOSU YENİLENİYOR

Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip C segmenti araçlarda ise ilk alım 0–2 yaş arasında yapılabilecek. Kullanım süresi ise 6. yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yıl olacak.

İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor: Artık farklı modelleri de yollarda göreceğiz

Bu düzenleme ile İstanbul’daki ticari taksilere uygun C segmenti araç modelleri ise şu şekilde sıralandı:

  • Fiat Egea
  • Toyota Corolla (Sedan – Benzin/Hibrit)
  • Renault Megane (Sedan)
  • Citroen C4X
  • Ford Focus (Sedan)
  • Skoda Octavia
