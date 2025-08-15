İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor: Artık farklı modelleri de yollarda göreceğiz

İstanbul’da UKOME toplantısında, C segmenti araçlar için “yüzde 50’den fazla yerlilik” şartı kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan geldi.

Yeni karara göre, artık yerlilik oranı yüzde 50’nin altında olan C segmenti araçlar da ticari taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlarda ilk alımda yaş sınırı 0 olacak ve her yıl tahakkuk şartı ile kullanım süresi 6 yıl olarak belirlendi.

YENİ KARARLA İSTANBUL’DA TAKSİ FİLOSU YENİLENİYOR

Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip C segmenti araçlarda ise ilk alım 0–2 yaş arasında yapılabilecek. Kullanım süresi ise 6. yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yıl olacak.

Bu düzenleme ile İstanbul’daki ticari taksilere uygun C segmenti araç modelleri ise şu şekilde sıralandı: