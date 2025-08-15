Memur zammı için masaya oturuluyor! Milyonların gözü bu saatte: Görüşme saati belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Hükümetin ilk teklifi; 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6, 2027 yılı için ise her iki altı ayda da yüzde 4 zam şeklinde olmuştu. Ancak başta Memur-Sen olmak üzere sendikalar, bu oranları yetersiz bularak tepki göstermişti.

GÖZLER VEDAT IŞIKHAN’IN ZAM TEKLİFİNDE

Gözler bugün masaya gelecek ikinci teklife çevrildi. Edinilen bilgilere göre, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanları, saat 16.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Işıkhan’ın yeni zam teklifini sunması halinde, konfederasyon başkanlarının gelinen sürece ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 20; 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda yüzde 15 zam talebinde bulunmuştu. Bu talepler, 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise toplam yüzde 46 zamma denk geliyor.

İlk teklifin ardından 81 ilde eylem kararı alan Memur-Sen, pek çok kamu binası önünde toplanarak taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştı.