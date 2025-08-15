Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Memur zammı için masaya oturuluyor! Milyonların gözü bu saatte: Görüşme saati belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Hükümetin 2026-2027 dönemi için sunduğu zam önerisi, Memur-Sen tarafından yetersiz bulundu. Tüm dikkatler, bugün saat 16.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılacak ikinci teklif görüşmesine çevrilmiş durumda. Masada, Memur-Sen’in ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için ise yüzde 20’lik zam talebi bulunuyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
16:01
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
16:01

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Hükümetin ilk teklifi; 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6, 2027 yılı için ise her iki altı ayda da yüzde 4 zam şeklinde olmuştu. Ancak başta olmak üzere sendikalar, bu oranları yetersiz bularak tepki göstermişti.

Memur zammı için masaya oturuluyor! Milyonların gözü bu saatte: Görüşme saati belli oldu

GÖZLER VEDAT IŞIKHAN’IN ZAM TEKLİFİNDE

Gözler bugün masaya gelecek ikinci teklife çevrildi. Edinilen bilgilere göre, Memur-Sen, ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanları, saat 16.30’da ile bir araya gelecek. Işıkhan’ın yeni zam teklifini sunması halinde, konfederasyon başkanlarının gelinen sürece ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.

Memur zammı için masaya oturuluyor! Milyonların gözü bu saatte: Görüşme saati belli oldu

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 20; 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda yüzde 15 zam talebinde bulunmuştu. Bu talepler, 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise toplam yüzde 46 zamma denk geliyor.

İlk teklifin ardından 81 ilde eylem kararı alan Memur-Sen, pek çok kamu binası önünde toplanarak taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

TGRT Haber
