AÖF 2025 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavlar 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AÖF 2025 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
Fakültesi sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerine erişebilirler.

Sınavlar bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

AÖF 2025 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin https://aosogrenci.anadolu.edu.tr, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden alınabilir.

Öğrencilerin bu adrese girerek öğrenci bilgileriyle giriş yapmaları ve sınav giriş belgelerini indirmeleri gerekiyor.

Sınav giriş belgelerinin çıktısı renkli veya renksiz olarak alınabilir.

Ancak, sınav günü adayların mutlaka yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi bulundurması zorunlu.

AÖF 2025 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınavı 16 Ağustos’ta yapılacak.

Sınav saat 14:00'da başlayacak ve her ders için 20 soru sorulacak, öğrencilere 30 dakika süre verilecek

