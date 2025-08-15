AÖF 2025 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerine erişebilirler.

Sınavlar bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi'nin https://aosogrenci.anadolu.edu.tr, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden alınabilir.

Öğrencilerin bu adrese girerek öğrenci bilgileriyle giriş yapmaları ve sınav giriş belgelerini indirmeleri gerekiyor.

Sınav giriş belgelerinin çıktısı renkli veya renksiz olarak alınabilir.

Ancak, sınav günü adayların mutlaka yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi bulundurması zorunlu.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınavı 16 Ağustos’ta yapılacak.

Sınav saat 14:00'da başlayacak ve her ders için 20 soru sorulacak, öğrencilere 30 dakika süre verilecek