Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eşini öldürdükten sonra ormana kaçtı! 2 ay sonra korkunç halde bulundu: Tek bir şeyden şüpheleniliyor

Trabzon'da 2 ay önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahısla ilgili bir gelişme yaşandı. Eş katilinin cansız bedeni ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşini öldürdükten sonra ormana kaçtı! 2 ay sonra korkunç halde bulundu: Tek bir şeyden şüpheleniliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 22:16

Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde 9 Ağustos 2025 günü Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam’ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini öldürdükten sonra ormana kaçtı! 2 ay sonra korkunç halde bulundu: Tek bir şeyden şüpheleniliyor

Mustafa Sağlam’ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı.

CESEDİ ORMANDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Sağlam’ın ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremzedelere bunu da yaptılar! Yok fiyatına aldıkları araçlarla vurgun: 8 ilde operasyon
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısıyla gelen çocuk doğuma alındı! Soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#cinayet
#intihar
#Jandarma Operasyonu
#Vakıfkebir
#Karatape
#Vücut Parçalanması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.