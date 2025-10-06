Karın ağrısıyla gelen çocuk doğuma alındı! Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ta karın ağrısı şikayeti sebebiyle, annesiyle hastaneye giden 16 yaşındaki G.Ü'nün hamile olduğu belirlendi.

KARIN AĞRISI DEDİ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.

ACİL DOĞUMA ALINDI: ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.