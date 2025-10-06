Karın ağrısıyla gelen çocuk doğuma alındı! Soruşturma başlatıldı

Kategoriler
Zonguldak'ta karın ağrısı şikayeti sebebiyle, annesiyle hastaneye giden 16 yaşındaki G.Ü'nün hamile olduğu belirlendi.
Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.
Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.
Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.