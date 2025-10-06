Menü Kapat
Gündem
Karın ağrısıyla gelen çocuk doğuma alındı! Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ta skandal olay! Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu öğrenildi. Acilen doğuma alınan çocuk bir erkek bebek dünyaya getirdi. Durumu öğrenen annesi ise fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
14:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
15:00

'ta karın ağrısı şikayeti sebebiyle, annesiyle hastaneye giden 16 yaşındaki G.Ü'nün hamile olduğu belirlendi.

KARIN AĞRISI DEDİ HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.

Karın ağrısıyla gelen çocuk doğuma alındı! Soruşturma başlatıldı

ACİL DOĞUMA ALINDI: ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

