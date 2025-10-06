Depremzedelere bunu da yaptılar! Yok fiyatına aldıkları araçlarla vurgun: 8 ilde operasyon

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli "Asrın felaketi" nitelemesi yapılan depremlerde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti.

SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ın yanında Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerimizi de etkileyen depremlerde vatandaşların araçları da kullanılamaz hale geldi. Bu araçlar üzerinden yapılan vurgun, başlatılan bir soruşturmayla ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda depremzedelerin hasarlı araçlarının piyasa değerinin çok altında alındığı ve yurt dışından Türkiye'ye getirilen araçların şase numaralarını bu araçlara işleyerek kaçakçılık yapıldığı tespit edildi.

39 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın açıklamasında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında kaçakçılık kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarını işledikleri tespit edilen 39 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte Ankara merkezli 8 ilde (İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu) gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

10 TUTUKLAMA KARARI

Açıklamada 25 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, 9 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildiği, 1 şüphelinin serbest bırakıldığı, tutuklamaya sevk edilen 10 şüphelinin tutuklandığı, 24 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheli hakkında da yakalama çalışmaları sürüyor.