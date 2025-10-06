Menü Kapat
Benim Sayfam
18°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 240 kişilik kadro için alım süreci başvuruda bulunacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman?
06.10.2025
22:29
06.10.2025
22:29

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 240 sözleşmeli daimi personel istihdam edeceğini duyurdu.

Farklı branşlarda gerçekleştirilecek alımlar, genç istihdamına katkı sağlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman?

DKMP 240 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı; mühendis, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, orman muhafaza memuru ve çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek.

Başvurular 7 ile 17 Ekim tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden yapılacak.

'nın resmi X hesabından yapılan 6 Ekim tarihli paylaşım şu şekilde;

“Genel Müdürlüğümüz bünyesinde merkez teşkilatımıza 143 ve taşra teşkilatlarımıza 97 olmak üzere toplam 240 personel alımı gerçekleştireceğiz.”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman?

Alım yapılacak personel dağılımı ise şöyle:

  • Mühendis: 33 kişi
  • Büro personeli: 53 kişi
  • Destek personeli: 67 kişi
  • Koruma ve güvenlik personeli: 46 kişi
  • Orman muhafaza memuru: 7 kişi
  • Tekniker: 13 kişi
  • Veteriner hekim: 6 kişi
  • Şehir plancısı: 4 kişi
  • Mimar: 3 kişi
  • Biyolog: 2 kişi
  • Avukat: 5 kişi
  • Arkeolog: 1 kişi
