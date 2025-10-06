Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 240 sözleşmeli daimi personel istihdam edeceğini duyurdu.
Farklı branşlarda gerçekleştirilecek alımlar, genç istihdamına katkı sağlayacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı; mühendis, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, orman muhafaza memuru ve çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek.
Başvurular 7 ile 17 Ekim tarihleri arasında kariyerkapisi.gov.tr üzerinden yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan 6 Ekim tarihli paylaşım şu şekilde;
“Genel Müdürlüğümüz bünyesinde merkez teşkilatımıza 143 ve taşra teşkilatlarımıza 97 olmak üzere toplam 240 personel alımı gerçekleştireceğiz.”
Alım yapılacak personel dağılımı ise şöyle: