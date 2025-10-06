Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Nvidia’nın Ermenistan’da büyük ölçekli bir yapay zeka fabrikası kuracağına dair iddialar teknoloji dünyasında yankı uyandırdı. 500 milyon dolar değerindeki projenin ayrıntıları gizli tutulurken, merkezin konumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NVİDİA ERMENİSTAN'A YAPAY ZEKA FABRİKASI YAPACAK İDDİASI

ABD merkezli Nvidia’nın, Firebird adlı küçük bir firma ve Ermenistan hükümetiyle birlikte büyük bir yapay zeka tesisi inşa etmeyi planladığı öne sürülüyor. 500 milyon dolar değerindeki fabrikanın yeri henüz açıklanmadı. Projede binlerce GPU’nun yer alacağı ve bunların yapay zeka araştırmaları için kullanılacağı belirtiliyor. Nvidia ve Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı, konuyla ilgili görüş taleplerine yanıt vermezken, Firebird şirketi de sessizliğini koruyor.

Nvidia Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian, kısa süre önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tüm dünyada temel bir altyapı haline geleceğini öngördüğünü dile getirmişti. Lebaredian, katıldığı bir podcast programında yapay zekayı elektriğin keşfine benzetti. Elektriğin başlangıçta yalnızca sınırlı bölgelerde mevcutken kısa sürede tüm dünyaya yayıldığını hatırlattı. Aynı şekilde yapay zekanın da küresel ölçekte hızla yayılacağını ancak bu süreç tamamlanmadan önce yeni tesisin Ermenistan’a önemli bir rekabet avantajı kazandıracağını söyledi.

Haziran ayında yaptığı başka bir açıklamada Lebaredian, söz konusu tesisin yalnızca bir ticari girişim olmadığını, aynı zamanda temel araştırmalara kaynak oluşturacağını aktardı. Bu araştırmaların zamanla yeni şirketlerin kurulmasına, büyümesine ve ülke ekonomisinin bir parçası haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Nvidia yöneticisi, fabrikanın Ermenistan’ı küresel ölçekte teknolojik anlamda önemli bir merkez haline getirebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2024 tarihli raporunda, yapay zeka merkezlerinin yalnızca zengin ülkelerde yoğunlaşmasının daha az gelişmiş bölgeleri geride bırakma riski taşıdığı uyarısında bulunuldu. Raporda, milyarlarca dolara mal olan dev veri merkezlerinin yapay zeka araştırmalarına güç sağladığı ancak enerji ve su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Bu merkezlerin yüksek miktarda elektrik tükettiği ve soğutma için büyük oranda suya ihtiyaç duyduğu da ifade edildi.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan Ermenistan, projenin gerçekleşmesi halinde bölgesinde bir yapay zeka fabrikasına sahip tek ülke olacak. Ülke, son yıllarda komşusu Azerbaycan ile yaşadığı savaşların etkilerini atlatmaya çalışırken, bu yatırımın ekonomik açıdan önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Lebaredian, yeni fabrikanın Ermenistan’ın tek nükleer santralinden sağlanan fazla elektrikle çalıştırılmasının planlandığını açıkladı.