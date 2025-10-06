Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Nvidia Ermenistan yapay zeka fabrikası iddiası gündem oldu. ABD merkezli teknoloji devi Nvidia’nın, Firebird isimli küçük bir Amerikan firması ve Ermenistan hükümetiyle iş birliği yaparak 500 milyon dolarlık yapay zeka fabrikası kurmayı planladığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 21:18

Nvidia’nın ’da büyük ölçekli bir fabrikası kuracağına dair iddialar dünyasında yankı uyandırdı. 500 milyon dolar değerindeki projenin ayrıntıları gizli tutulurken, merkezin konumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NVİDİA ERMENİSTAN'A YAPAY ZEKA FABRİKASI YAPACAK İDDİASI

ABD merkezli Nvidia’nın, Firebird adlı küçük bir firma ve Ermenistan hükümetiyle birlikte büyük bir yapay zeka tesisi inşa etmeyi planladığı öne sürülüyor. 500 milyon dolar değerindeki fabrikanın yeri henüz açıklanmadı. Projede binlerce ’nun yer alacağı ve bunların yapay zeka araştırmaları için kullanılacağı belirtiliyor. Nvidia ve Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı, konuyla ilgili görüş taleplerine yanıt vermezken, Firebird şirketi de sessizliğini koruyor.

Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Nvidia Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian, kısa süre önce yaptığı açıklamalarda yapay zekanın tüm dünyada temel bir altyapı haline geleceğini öngördüğünü dile getirmişti. Lebaredian, katıldığı bir podcast programında yapay zekayı elektriğin keşfine benzetti. Elektriğin başlangıçta yalnızca sınırlı bölgelerde mevcutken kısa sürede tüm dünyaya yayıldığını hatırlattı. Aynı şekilde yapay zekanın da küresel ölçekte hızla yayılacağını ancak bu süreç tamamlanmadan önce yeni tesisin Ermenistan’a önemli bir rekabet avantajı kazandıracağını söyledi.

Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Haziran ayında yaptığı başka bir açıklamada Lebaredian, söz konusu tesisin yalnızca bir ticari girişim olmadığını, aynı zamanda temel araştırmalara kaynak oluşturacağını aktardı. Bu araştırmaların zamanla yeni şirketlerin kurulmasına, büyümesine ve ülke ekonomisinin bir parçası haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Nvidia yöneticisi, fabrikanın Ermenistan’ı küresel ölçekte teknolojik anlamda önemli bir merkez haline getirebileceğini kaydetti.

Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2024 tarihli raporunda, yapay zeka merkezlerinin yalnızca zengin ülkelerde yoğunlaşmasının daha az gelişmiş bölgeleri geride bırakma riski taşıdığı uyarısında bulunuldu. Raporda, milyarlarca dolara mal olan dev veri merkezlerinin yapay zeka araştırmalarına güç sağladığı ancak enerji ve su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Bu merkezlerin yüksek miktarda elektrik tükettiği ve soğutma için büyük oranda suya ihtiyaç duyduğu da ifade edildi.

Nvidia Ermenistan’a yapay zeka fabrikası yapacak iddiası

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan Ermenistan, projenin gerçekleşmesi halinde bölgesinde bir yapay zeka fabrikasına sahip tek ülke olacak. Ülke, son yıllarda komşusu Azerbaycan ile yaşadığı savaşların etkilerini atlatmaya çalışırken, bu yatırımın ekonomik açıdan önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Lebaredian, yeni fabrikanın Ermenistan’ın tek nükleer santralinden sağlanan fazla elektrikle çalıştırılmasının planlandığını açıkladı.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Teknoloji
#yapay zeka
#Ermenistan
#Ermenistan
#fabrika
#nvıdıa
#gpu
#Ermenistan-azerbaycan
#Nvidia Orin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.