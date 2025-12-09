Bakan Tunç duyurdu! Adli emanetlere teftiş başladı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda meydana gelen hırsızlık olayı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Soygunlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğinin aktaran Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı" dedi.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor.”