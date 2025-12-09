Menü Kapat
11°
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Tunç duyurdu! Adli emanetlere teftiş başladı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde adli emanetlere teftiş başladığını açıkladı. Bakan Tunç, yaşanan soygunlarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 12:56

Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda meydana gelen hırsızlık olayı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Soygunlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğinin aktaran Bakan Tunç, " hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı" dedi.

Bakan Tunç duyurdu! Adli emanetlere teftiş başladı

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor.”

