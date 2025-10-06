Menü Kapat
18°
Futbol
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: "Buyurun siz yönetin!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, spor gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Ayrıca MHK sürecine de değinen başkan, 'buyurun siz yönetin' mesajını verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler:
A Spor
06.10.2025
06.10.2025
TFF Başkanı , pek çok konu hakkında değerlendirmeler yaptı. Esasen ise başkan, algının aksine gidişatın farklı olduğunu belirtti.

ARDA KARDEŞLER KONUSU

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği de ceza aldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hatası. Bir anda olacak bir şey değil, saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Maçın hakemi açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim. İmtiyaz bekleyenler yok mu? Var. Bizim kişisel olarak kimseyle münasebetimiz yok. Bana bir adım gelene on adım gideriz. Federasyon, yönetme yeri. Elbette bunu yaparken, üst perdeden bakarız anlayışımız yok."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: "Buyurun siz yönetin!"

İSRAİL'İN MEN EDİLMESİ HAKKINDA

"FIFA ve UEFA'ya İsrail'in men edilmesi için mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum, çocuklarımıza bağımsız bir ülke bırakmak için uğraşıyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: "Buyurun siz yönetin!"

MHK İÇİN NET ÇIKIŞ

"Kadın hakemlerimizden biri, Süper Lig'in ikinci yarısında maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi! Niye olmasın? Ferhat Gündoğdu'ya da inanıyoruz. Ekibiyle beraber hakemlik sistemini düzeltmeye çalışıyor. Kulüpler böyle bir şey istiyorsa; istifa bekliyorsa, buyurun MHK'yı siz yönetin."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: "Buyurun siz yönetin!"

FUTBOL SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

"Türkiye'yi yabancı çöplüğü olmaktan kurtarmak lazım. Yerli havuzunu iyileşmiş bir hale getirmeliyiz. Adam kahvehane açamıyor ama kulüp açıyor ve orada oyun oynatıyor. Çocukların duş alma yeri yok, şartlar ilkel. Alman modelini örnek aldık, belki amatör takımların birçoğu gidecek. BAL kuruldu, bunun ne katkısı var? Hiçbir faydası yok! 3. Lig'de yaş sınırı getirdik, 37 yaşında futbolcu oradan buradan düşmüş ve hala bu seviyede oynamak istiyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: "Buyurun siz yönetin!"

GALATASARAY'A MANCHESTER CITY MESAJI

"Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı 'futbolu bilmiyor' diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha iyi biliyorum futbolu! Grup mu var diye alay ettiler. 1. torbadan 4 takım var; PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz? Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum; bir borçları daha var, o da Manchester City'yi yenmek! Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı.

Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?
Bu konuya da ayrıca değinen başkan, "Türk futbolu bizden memnunsa, göreve devam ederiz." ifadelerini kullandı.
