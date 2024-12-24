Asgari ücret için son toplantıya çağırılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Teklifimize karşılık verilmedi'

24 Aralık 2024 21:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:44

Sürpriz bir kararla bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Toplantıya işveren ve hükümet yetkilileri katılırken işçi tarafı ise yer almadı. Toplantıya katılmayan Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. İşverene desteğin 700 TL'den 1000 TL'ye çıktığı da kaydedildi.

Türk-İş​ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin, işçilerin temel ihtiyaçlarını günün ekonomik şartlarında karşılayabilecek seviyede olması gerektiği ifade edildi.

TOPLANTIYA ÇAĞIRILMADIK!

Türk-İş, geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısında asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek, bu teklifin altında yapılacak herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Hükümet ve işveren temsilcilerinden teklif gelmemesi nedeniyle, toplantıya katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

"GEÇİM ŞARTLARI DÜŞÜNÜLEREK DÜZENLENMELİYDİ"

Türk-İş'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Asgari ücret; “işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret” olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

"TEKLİFİMİZE KARŞI TEKLİF GELMEDİ!"