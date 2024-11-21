Asgari ücret ne kadar olmalı? anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş bu rakamın altını kabul etmiyor!

21 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:17

ASAL Araştırma, 9-17 Kasım tarihlerinde 26 ilde 2.015 kişiyle gerçekleştirdiği ankette “sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” diye sordu. Katılımcıların cevapları dikkat çekerken ekonomik zorlukların ve hayat pahalılığının etkisi de sonuçlara yansıdı. İşte vatandaşların asgari ücret beklentisi...

Yeni yıla sayılı günler kala, asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca çalışan, Aralık ayında başlayacak olan pazarlık sürecine odaklanmışken, bu konu gündemdeki yerini koruyor.

Asal Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, asgari ücretle ilgili beklentiler oldukça yüksek. 9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde yapılan ve 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen anket​, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki vatandaşların düşüncelerini yansıttı. Ankette katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi ve çıkan sonuçlar dikkat çekti.

ANKET SONUÇLARI

Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bir kısmı asgari ücretin 28 ila 30 bin TL arasında olması gerektiğini ifade etti. Asgari ücretle geçinen kişiler ise daha yüksek bir rakam bekliyor. Onlar, asgari ücretin 28 ila 33 bin TL arasında olmasını gerektiğini savunuyor. Bu oranlar, yaşam maliyetlerindeki artış ve enflasyon karşısında, işçilerin alım gücünü iyileştirebilmek için bir çözüm olarak öne çıkıyor.

İşte yapılan anketin sonuçları:

Tüm vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:

19-21 bin TL:%3,1

22-24 bin TL:%6,5

25-27 bin TL:%19,3

28-30 bin TL:%47,7

31-33 bin TL:%23,4

Sadece asgari ücretlilerin verdiği cevaplar ise şöyle:

19-21 bin TL:%0,6

22-24 bin TL:%1,1

25-27 bin TL:%6

28-30 bin TL:%50,3

31-33 bin TL:%42