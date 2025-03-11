Asgari ücret pazarlığında

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretlilerin her yıl merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin çok net konuştu. Arslan, "Komisyonun bugünkü yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayacağız" diyerek sürece dair sert eleştirilerde bulundu.

Bir iftar programında konuşan Arslan, Türkiye’de asgari ücretin adeta genel ücrete dönüştüğünü, çalışanların yarısına yakınının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyledi. "Asgari ücret, gelişmiş ülkelerde sadece taban ücrettir. Türkiye’de ise milyonlarca insanın yaşam ücreti hâline geldi." dedi.

"KOMİSYONUN YAPISINA KÖKLÜ İTİRAZIMIZ VAR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil ve demokratik olmadığını savunan Arslan, "Bugünkü komisyon yapısıyla pazarlıklar çoğunlukla hükümet ve işveren arasında geçiyor, işçilerin sesi duyulmuyor. O yüzden TÜRK-İŞ gibi biz de diyoruz ki, böyle bir komisyonda bulunmak kendi iddiamızla çelişir. Biz orada olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET MÜSTAKİL TARTIŞILMALI, KAMUNUN BELİRLEYİCİLİĞİ AZALTILMALI"

Asgari ücretin belirlenmesinde kamunun etkisinin fazla olduğunu vurgulayan Arslan, "Asgari ücret özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor ama belirlemede en belirleyici olan kamu. Bu adil değil. Kamunun belirleyiciliği azaltılmalı, asgari ücret bağımsız ve çoğulcu bir yapıyla, müstakil olarak tartışılmalı." dedi.

"GELİR DAĞILIMI UÇURUMU BÜYÜYOR"

Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğe de dikkat çeken Arslan, "Gelişmiş ülkelerde en zenginle en yoksul arasındaki fark 8-10 kat, bizde 50 katı aşıyor. Enflasyonla bu uçurum daha da büyüyor. Türkiye, OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı en bozuk dört ülkeden biri." diye konuştu.

Arslan, son olarak hükümete çağrıda bulunarak, "Hükümetin işverenle oturup asgari ücreti belirlemesi Türkiye’ye yakışmaz. Komisyonun yapısı tamamen değişmeli" dedi.