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 | Banu İriç

Asgari ücret pazarlığında "asla" resti! Düzenlemenin şartlarını açıkladı

2025 yılı asgari ücret belirleme toplantılarının ardından tartışmalar devam ederken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısıyla masaya oturmayacaklarını belirterek, "Komisyonun yapısı değişmeden orada bulunmak iddialarımızla çelişir. Asla katılmayacağız." dedi.

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Asgari ücret pazarlığında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 22:58

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretlilerin her yıl merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin çok net konuştu. Arslan, "Komisyonun bugünkü yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayacağız" diyerek sürece dair sert eleştirilerde bulundu.

Bir iftar programında konuşan Arslan, Türkiye’de asgari ücretin adeta genel ücrete dönüştüğünü, çalışanların yarısına yakınının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyledi. "Asgari ücret, gelişmiş ülkelerde sadece taban ücrettir. Türkiye’de ise milyonlarca insanın yaşam ücreti hâline geldi." dedi.

"KOMİSYONUN YAPISINA KÖKLÜ İTİRAZIMIZ VAR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil ve demokratik olmadığını savunan Arslan, "Bugünkü komisyon yapısıyla pazarlıklar çoğunlukla hükümet ve işveren arasında geçiyor, işçilerin sesi duyulmuyor. O yüzden TÜRK-İŞ gibi biz de diyoruz ki, böyle bir komisyonda bulunmak kendi iddiamızla çelişir. Biz orada olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET MÜSTAKİL TARTIŞILMALI, KAMUNUN BELİRLEYİCİLİĞİ AZALTILMALI"

Asgari ücretin belirlenmesinde kamunun etkisinin fazla olduğunu vurgulayan Arslan, "Asgari ücret özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor ama belirlemede en belirleyici olan kamu. Bu adil değil. Kamunun belirleyiciliği azaltılmalı, asgari ücret bağımsız ve çoğulcu bir yapıyla, müstakil olarak tartışılmalı." dedi.

"GELİR DAĞILIMI UÇURUMU BÜYÜYOR"

Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğe de dikkat çeken Arslan, "Gelişmiş ülkelerde en zenginle en yoksul arasındaki fark 8-10 kat, bizde 50 katı aşıyor. Enflasyonla bu uçurum daha da büyüyor. Türkiye, OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı en bozuk dört ülkeden biri." diye konuştu.

Arslan, son olarak hükümete çağrıda bulunarak, "Hükümetin işverenle oturup asgari ücreti belirlemesi Türkiye’ye yakışmaz. Komisyonun yapısı tamamen değişmeli" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olan asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.
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#Komisyon Yapısı
#Ekonomi
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