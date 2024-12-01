Asgari ücret ve emekli maaşı için yeni hamle! MHP'den AK Parti'ye refah payı teklifi

01 Aralık 2024 10:07 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:49

Milyonlarca çalışanın gözü bu ay belirlenecek olan yeni asgari ücrete çevrilmiş durumda... Hem asgari ücret hem de emekli maaşlarıyla ilgili MHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. MHP, AK Parti'ye asgari ücrete ve emekli maaşına yapılacak zam dışında ilave refah payı verilmesi teklifinde bulundu.

Asgari ücret​ maratonu için kritik tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta toplanacağını duyurmuştu.

Şimdi ise milyonlarca çalışanın gözü kulağı toplantıdan çıkacak sonuca kitlenmiş durumda... Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla MHP​'den dikkat çeken bir hamle geldi.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

Emeklilere yapılacak zamların dışında ilave refah payı verilmesini istediklerini AK Parti'ye ilettiklerini belirten MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2025 yılına dair asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önüne alınıp net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini gerektiğini söyledi.

"2025 YILINDA İLAVE REFAH PAYI VERİLMELİ"

Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükseldiğini belirten Kalaycı, 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını aktardı.

EMEKLİ MAAŞLARI....

Kalaycı açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"5510 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi, bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir. Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz"