Asgari ücret zammı matematiği farklı konuşuyor! Son rakam AK Parti kulislerinden sızdı: En yüksek oran umut oldu

24 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:43

Yeni asgari ücret zammı için beklenen rakamlar, aralık ayı yaklaştıkça daha sık telaffuz edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için enflasyonu gösterdi. 2025 maaş beklentilerinde bütün hesaplar değişti. Yüzde 25 ila 50 zam tahminleri arasında gidip gelen zam senaryolarında SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret hedeflerinin ekonomik gerçeklerin gölgesinde kaldığını ifade etti.

SSK ve Bağkur'a müjde, memura darbe: Ocak zammı eşit değil! En az 4,28 puan­lık fark oluşacak

SSK ve Bağkur'a müjde, memura darbe: Ocak zammı eşit değil! En az 4,28 puan­lık fark oluşacak

Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret​ zammı tartışmaları hız kazandı. Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı oranlar merak edilirken ekonomi çevrelerince tahminler gelmeye başladı. Yıl sonu yaklaşırken asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu da aralık ayına hazırlanıyor. AK Parti​ kulislerinden asgari ücret ve emekli maaşı​ için kulis bilgileri gelmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AK PARTİ KULİSLERİNDEN SIZDI

Son zamanlarda asgari ücret zammı için en kuvvetli oran yüzde 25 iken iktidar tarafından art arda yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'dan gelen kritik mesaj sonrası zam tahminleri değişti. Erdoğan, “Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; asgari ücret zammının yüzde 32-35 oranında olabileceği kulislerde konuşulanlar arasında. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya çıkacak. Eğer enflasyon​ oranında yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra zamlanacak. Gelen son kulislere göre AK Parti kurmaylarının en düşük emekli aylığında bir artış yapacağı konuşuluyor. Rakam ise henüz net değil. Ancak en kuvvetli rakam 13 bin 500 lira olarak konuşuluyor.

23 BİN LİRA HEDEFİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret hedeflerinin ekonomik gerçeklerin gölgesinde kaldığını ifade ederek 23 bin lira söylentilerine karşı şöyle konuştu;

"Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Ben asgari ücretin yüzde 25 maksimum yüzde 30 artışla beraber yeniden belirleneceğini düşünüyorum. 17.000 lira olan asgari ücrete yüzde 25 artış yaparlarsa asgari ücret 21 bin 250 olur. Yüzde 30 artış yaparlarsa yaklaşık 22 bin 100 lira olur.

23 BİN 500 OLURSA ANCA 2024 RAKAMINA ULAŞIR

Aylardır söylüyorum. Asgari ücretin ben 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Çok ekstra bir durum olursa 23.000 liraya kadar çıkartabilirler. Yani 23 bin lira bile olma olasılığı çok az.

Asgari ücreti 23.400 lira ya da düz söyleyeyim 23 bin 500 lira civarında yaparlarsa, asgari ücret 2024 Ocak ayında ilk defa 17 bin lira

olduğu değere ulaşır. Bakın burası çok önemli. 23 bin 500 liraya çıkarılsa bile anca asgari ücretin parasal rakamı artmış olur ama değeri 2024 değerinde olur.

2025 yılında da bu değeri kaybetmesin diye bunun üzerine de 23 bin 500 liranın üzerine de yaklaşık yüzde 21 beklenen enflasyon oranında da artış yaparlarsa yani enflasyonu asgari ücreti 28 bin 29 bin bandına çıkartırlarsa şayet bu durumda da hem 2024 Ocak ayı değerine tekrar ulaştırırlar hem de 2021 yılında çıkacak enflasyondan da yüzde 21 çıkarsa etkilenmemiş olur. Yani doğrusu bu. Olması gereken aslında bu tamamen.

Aralık ayının 3'ünde kasım enflasyon verisi açıklanacak. Artık bir tek Aralık kalacak. Yani 3 Ocak'ta zaten her şey belli olacak ama onun öncesinde asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret görüşmeleriyle beraber de asgari ücrette teklifler gelecek. İşçi teklifi, işveren teklifi, hükümetin bu konuyla ilgili düşünceleri ortaya çıktığında, biz emekli aylıklarının da ne olabileceğini az çok tahmin edebiliriz.

EMEKLİLER ÇOK BİR ŞEY BEKLEMESİN

Asgari ücrete yüzde 25 civarında bir artış yaparlarsa emekliler çok bir şey beklemesin. Enflasyon farkı dışında refah payı falan da beklemesin."