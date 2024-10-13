Asgari ücrete 2025 zammında son tablo! Hükümetin zam planı o rakamı işaret etti

13 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:06

Asgari ücrete 2025 zammı vatandaşlar beklentileri sorgulamaya başladı. Asgari ücret zammında son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala asgari ücret beklentileri de netleşmeye başladı. Son olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş yeni yılda asgari ücretin kaç olacağını açıkladı.

Ülkemize yüzde 50'den fazla vatandaş asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Hükümet kanadının 2025​ asgari ücret​ zammı için tahmin edilen enflasyon​ oranında bir zam​ önermesi bekleniyor. Bu rakamın ne kadar olacağı ise merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu yeni yıl yaklaşırken pek çok vatandaşın gündeminde. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş yeni yılda asgari ücret beklentilerini paylaştı.

OCAKTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2025?

Doğrudan milyonlarca asgari ücretli ve işvereni, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammı için tahminler netleşmeye başlıyor. Milyonlarca işçinin gözü asgari ücreti ücret zammında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş konuyla ilgili masada olan son rakamı duyurdu. Öne çıkan açıklamaları şöyle;

"İşçi Sendikaları açısından ve çalışanlar açısından en son asgari ücret 17.000 lira olmuştu. Asgari ücretle ilgili iki tane bakış açısı var. Birincisi hükümetin ve işverenin daha çok bakış açısı olan 2025 yılında hedeflenen orta vadedeki plandaki enflasyon oranı olan 17,5 üzerinden bir planlama yapmak. O tarihten bugüne kadar da yıllık enflasyon orta vadeli planda 41,5 diye planlanıyor. Yani hükümet tarafından hedefleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE İKİLİ HESAP

İşçi tarafı diyor ki 2024'ten bugüne kadar TÜİK'in açıklayacağı ve orta vadeli planda hedeflenen enflasyon 41,5 olduğuna göre bizim asgari ücretimiz enflasyon karşısında 41,5 oranında eridi. Dolayısıyla en az 41,5 verilmesi gerekir diyor. 17.000 liranın yüzde 41,5'i 7.055 lira eder. Yani asgari ücret üstüne eklendiğinde 24 bin oluyor.

Tabii maliye, bürokrasi, hükümet ve işveren tarafı ise şöyle düşünüyor; 2025'te ödenecek bir asgari ücret olduğuna göre 2025'te orta vadeli planda hedeflenen enflasyon olan 17,5 üzerinden hareket edip bunun biraz üzerinde yüzde 25 - 30 bandında bir asgari ücretle bu

konuyu düzenlemek istiyor.

Yüzde 25 zam yapılırsa 4.250 TL yüzde 30 zam yapılırsa 5.100 TL zam gelir.

MASADA TARAFLARDAN BİRİ OLMAYABİLİR

Asgari ücret üçlü bir yapıdan oluşuyor. Komisyon tarafından belirleniyor. Kamu tarafı var, işçi tarafı var, işveren tarafı var. Benim kişisel düşüncem eğer yüzde 25 - 30 bandını geçmeyecek bir asgari ücret düzenlemesi yapılırsa işçi tarafı masada olmayabilir. Sadece kamu tarafı ve işveren taraf birlikte imzalanabilir. Yüzde 40'lar gibi işçi tarafının beklentisine uygun bir asgari ücret çıkarsa bu defa işveren tarafının bununla ilgili belki bir imza törenine katılmama durumu olabilir.

Burada en önemli konulardan bir tanesi şu; Özellikle maliye, bürokrasi ve Bakan Mehmet Şimşek tarafı şöyle düşünüyor. Ücretleri arttırdığınız zaman dolaylı olarak mal ve hizmetin de fiyatı arttığı için enflasyonla mücadelede çok ciddi sıkıntı oluşuyor. Henüz asgari ücret konuşulmaya başlanınca bile fiyatlar yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dolayısıyla asgari ücreti fazla arttırdığınız anda fiyatlarda da hemen bir artış oluyor. Dolayısıyla bu fırsatçılığa da izin vermemek gerekiyor. Ticaret Bakanlığı mutlaka ve mutlaka bu tip fırsatçıların önüne geçmesi için fiyatları ciddi şekilde kontrol altına alması gerekiyor."