Asgari ücrete ara zam tamamen rafa mı kalktı? SGK uzmanı ‘umut var’ dedi, tarih verdi

17 May 2024 15:21 - Güncelleme : 17 May 2024 15:24

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Temmuz ayı yaklaştıkça kamuoyunda asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler de yükseliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat Işıkhan son açıklamasında yine ‘asgari ücrete zam yapılmayacak’ diyerek bu yıl için ‘tek zam’ mesajını verdi. Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 25 civarında olacağı tahminlerinin ardından ücretli çalışanların zam konusunda bu durumun değişebileceğine dair umudu artıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ara zammın öngörülerini açıkladı.

SGK BAŞUZMANI ARA ZAM İÇİN TARİH VERDİ

İsa Karakaş, “Geçmiş dönemlere bakalım. 2022 yılında da biz ‘asgari ücrete zam gelecek mi?’ diye konuşurken, hükümet kanadı da ısrarla ‘gelmeyecek’ açıklamaları yapıyordu. Ancak işi enflasyon belirler. Temmuz ayı geldiğimizde zaten yüzde 25-26’lık enflasyon olabilir. Hükümetin de haklı olduğu bir taraf var. ‘Enflasyonla mücadele ediyoruz. Asgari ücrete zam dediğimiz anda bütün fırsatçılar devreye giriyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Bizim beklentimiz bunun eylül ayında yeniden gözden geçirilmesi ve bir ‘düzeltme’ zammı geleceğini bekliyoruz.

ASGARİ ÜCRETLİYE ‘DÜZELTME ZAMMI’ NEDEN EYLÜLDE GELİR?

İsa Karakaş, “Mayıs ayı itibariyle enflasyonun pik yapması bekleniyor. Temmuz ayında da memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından baz etkisiyle enflasyonun düşmesiyle asgari ücretliye yine enflasyonu tetiklemeden bu zammın verilmesini bekliyoruz.” dedi.