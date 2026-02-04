Asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi! İsa Karakaş canlı yayında duyurdu

Asgari ücret alan vatandaşın şimdiden geçinmeye zorlandığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınına bağlandığında ara zam ihtimalinin güçlendiğini duyurdu. Karakaş ayrıca emeklinin bayram ikramiyesi için de net rakam verdi.

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilerden asgari ücretlilere kadar milyonları ilgilendiren kritik başlıklara dikkat çekti. Karakaş, mevcut ekonomik göstergelerin temmuz ayında ara zam ihtimalini güçlendirdiğini vurguladı.

Kira artış oranlarına dikkat çeken Karakaş, “Kira zam oranı yüzde 33,98 olarak açıklandı. Bu rakama bakıldığında, artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğu açıkça görülüyor” dedi. Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Karakaş, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücretin daha cebe girmeden reel olarak eridiğini söyledi.

Karakaş, “Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda asgari ücretin alım gücü ciddi biçimde düşmüş durumda. İşçiler henüz asgari ücreti almadan 1.358 lirası buharlaştı” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELİR

Ara zam tartışmalarına da değinen Karakaş, tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınacağını ve bu kapsamda yüzde 3’lük asgari ücret kesintisi yapılmasının gündemde olduğunu hatırlattı. Tüm bu gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaş, temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“Henüz ocak zammı yeni yapılmış olsa da olumsuz tepkiler hükümet tarafından biliniyor. Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor” diyen Karakaş, yasal açıdan da herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.

Karakaş, “Ocak ayında enflasyon oranında bir güncelleme yapılmıştı. Mevzuat açısından temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılmasının önünde engel yok. Benim beklentim temmuz ayında mutlaka bir gelişme olacağı yönünde” dedi.

ÖZEL SEKTÖRDE ZAMLAR ASGARİ ÜCRETLE SINIRLI KALDI

Özel sektör zamlarına da değinen Karakaş, “Büyük işyerleri dahil olmak üzere özel sektörde yapılan zamların büyük bölümünün asgari ücret seviyesinde kaldığını görüyoruz. Bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, tüm ücretli çalışanları ciddi şekilde sarstı” şeklinde konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN RAKAM VERDİ

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda da önemli kulis bilgileri paylaşan Karakaş, geçtiğimiz haftadan sonra Ankara’da araştırmalar yaptığını söyledi. Karakaş, “Yüzde 25’lik artış formülü şu an ağırlık kazanmış durumda” dedi.

Bayram ikramiyesinin belirlenmesinde yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Karakaş, “Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunuyor. Bu nedenle rakamın çok yüksek olması zor. En fazla 5 bin lira ikramiye ödenmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Karakaş, “Cumhurbaşkanının devreye girmesi halinde bu rakam en fazla 6 bin liraya yükselebilir. Kurban Bayramı’nda da aynı tutarda ikramiye alınması bekleniyor” dedi.

SGK BORÇLARINA KADEMELİ ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olanlar için getirilen yeni düzenlemelere de değinen Karakaş, önemli bir kolaylık sağlandığını belirtti. Daha önce yüzde 10 peşin ödeme şartı bulunduğunu hatırlatan Karakaş, “Yeni düzenlemeyle bu koşul hafifletildi. Borç kaç taksite bağlanırsa bağlansın, peşin ödenecek tutar sadece bir taksit ile sınırlı olacak” dedi.

Borçların 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini belirten Karakaş, eski borçlar nedeniyle sicili bozuk görünen vatandaşların da bu düzenlemelerle rahatlayacağını söyledi. “Mevcut düzenlemelerle devlet elinden gelenin en iyisini yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

ESNAF VE SANATKÂRLAR İÇİN YENİ YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Son olarak esnaf ve sanatkârların vergi borçlarına ilişkin beklentilere değinen Karakaş, yeni bir yapılandırma talebinin güçlü olduğunu belirtti. “Esnaf ve sanatkârlar için vergi borcu yapılandırması isteniyor. Son bir torba kanun ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor” dedi.