Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm mevzuatında önemli düzenlemeler yaptı. Riskli yapıların yıkılmasının ardından tapu kaydına şerh koyulacak.

04 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, kentsel dönüşüm uygulamalarında önemli değişiklikler getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte riskli yapıların tespiti, yıkım sonrası işlemler ve mülkiyet karar alma süreçleri daha sistematik ve şeffaf hale getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bazı yetkiler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ?

Düzenleme kapsamında, riskli yapıların yıkılmasının ardından tapu kayıtlarına artık "6306 sayılı Kanun kapsamındadır" ibaresi eklenecek. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında parsel üzerindeki yapılarla ilgili uygulamalar, paydaşların salt çoğunluğu ile karara bağlanabilecek.

TOPLANTI ZORUNLULUĞU

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak projelerde maliklerin toplantı yapması zorunlu olacak. Maliklerden birinin talebi üzerine toplantı düzenlenecek. Toplantı tarihi bina girişinde ve muhtarlıkta ilan edilecek. Alınan kararlar da tutanak altına alınacak. Yeni sistemle birlikte maliklere yapılacak bildirimler artık e-Devlet üzerinden de iletilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, imar hakkı transferi işlemleri harç muafiyeti kapsamına alındı. Yönetmelikle yapılan düzenlemeye göre, belediyeler, yapı ruhsatı vermeden önce dönüşüm sürecinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol edecek. Çoğunluk sağlanıp sağlanmadığı, tebligatların yapılıp yapılmadığı ve satış sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı incelenecek.