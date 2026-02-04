Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

Kentsel dönüşümde kurallar değişiyor. 04 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, kentsel dönüşümde "hız" ve "denetim" odaklı bir dönemi başlatıyor. Riskli yapıların yıkımı sonrasında, mülkiyetin kontrolünü sağlamak amacıyla tapu kaydına otomatik olarak "6306 sayılı Kanun kapsamındadır" şerhi işlenecek. Ayrıca artık üçte iki çoğunluk yerine salt çoğunluk (yüzde 50 + 1) ile karar alınabilecek. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mevzuatında önemli düzenlemeler yaptı. Riskli yapıların yıkılmasının ardından tapu kaydına şerh koyulacak.

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

04 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, kentsel dönüşüm uygulamalarında önemli değişiklikler getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte riskli yapıların tespiti, yıkım sonrası işlemler ve mülkiyet karar alma süreçleri daha sistematik ve şeffaf hale getirildi.

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bazı yetkiler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi.

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ?

Düzenleme kapsamında, riskli yapıların yıkılmasının ardından tapu kayıtlarına artık "6306 sayılı Kanun kapsamındadır" ibaresi eklenecek. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında parsel üzerindeki yapılarla ilgili uygulamalar, paydaşların salt çoğunluğu ile karara bağlanabilecek.

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

TOPLANTI ZORUNLULUĞU

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak projelerde maliklerin toplantı yapması zorunlu olacak. Maliklerden birinin talebi üzerine toplantı düzenlenecek. Toplantı tarihi bina girişinde ve muhtarlıkta ilan edilecek. Alınan kararlar da tutanak altına alınacak. Yeni sistemle birlikte maliklere yapılacak bildirimler artık e-Devlet üzerinden de iletilecek.

Kentsel dönüşümde tüm kurallar değişti: Bugün Resmi Gazete’de yayımlandı!

Düzenlemeyle ayrıca, imar hakkı transferi işlemleri harç muafiyeti kapsamına alındı. Yönetmelikle yapılan düzenlemeye göre, belediyeler, yapı ruhsatı vermeden önce dönüşüm sürecinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol edecek. Çoğunluk sağlanıp sağlanmadığı, tebligatların yapılıp yapılmadığı ve satış sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığı incelenecek.

#kentsel dönüşüm
#çevre bakanlığı
#Riskli Yapılar
#Dönüşüm Mevzuatı
#Tapu Kaydına Şerh
#Ekonomi
