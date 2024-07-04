Asgari ücrete ara zam yapılmaması tüm özel sektör çalışanlarını olumsuz etkileyecek! Gözler patronlara çevrildi

04 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:52

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Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanların gözü asgari ücret ara zammında.

Asgari ücrete her yıl başında ve yılın ikinci yarısında zam yapılıyordu. Hükümetin birkaç senedir uyguladığı bu çift zam takvimi bu sene sona erdi.

Bakan Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olmayacak" açıklamasında bulundu.

Hali hazırda 17.002,12 TL olan asgari ücret ise eridi. Alım gücü gerilerken geçim derdi çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Asgari ücrete zam yapılmaması tüm özel sektör çalışanlarını da etkileyecek.

Özel sektör çalışanları için belirsizlik devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM KAPISI KAPANDI

Yılın ikinci yarısında enflasyon zammı asgari ücrete uygulanmayacak.

İktidar tam aksine asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı. Ancak piyasanın beklentisi sürüyor.

Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanların umudu hala devam ediyor.

40 BİN TL ZAM BEKLENTİSİ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, eylül ayını işaret ederek asgari ücrete 4 bin TL kadar bir iyileşme geleceğini ifade etmişti.

Öte yandan asgari ücret için muhalefetin baskısı da arttı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik göstergelerin iyi geldiğini belirterek ara zam yapılmayacağını söyledi.

3 SENDİKA TOPLANDI

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken üç sendika dün bir araya geldi.

Masada ise asgari ücret vardı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK bu gündemle toplandı.

Bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulması kararlaştırıldı.

ÖZEL SEKTÖRE ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

Asgari ücrete zam yapılmaması tüm özel sektör çalışanlarını olumsuz etkileyecek.

İşçi ile işverenin isteği doğrultusunda özel sektöre zam yapılıp yapılmayacağı henüz net değil ancak asgari ücrete zam yapılmaması patronların elini güçlendireceği için özel sektör çalışanları endişeli.

ÖZEL SEKTÖR ZAM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör patronları kararsız.

Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı konusunda belirsizlikler devam ederken, özel sektör maaşları da erimeye devam ediyor.

Her bir işletme kendi durumuna göre bir ücret skalası belirleyecek.

Bloomberg HT’nin haberine göre, özel sektörde her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor.

Bununla birlikte birçok kurumsal şirketin de çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde karar aldığı medyada yankı buldu.