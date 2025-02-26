Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

ATM'lerden para çekmeye yeni kurallar yolda! Yüzü görünmeyen işlem yapamayacak

Milyonlarca banka kullanıcısının ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM’lerde işlem yapamayacak. Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşlarının artık en fazla üç, yabancıların ise bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ATM'lerden para çekmeye yeni kurallar yolda! Yüzü görünmeyen işlem yapamayacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 13:08

Yargı Reformu Strateji Belgesi’yle birlikte yapılacak düzenlemeler, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler getirecek.

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

SUÇA KARIŞAN BANKA HESABI ASKIYA ALINACAK

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak.

Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.

El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar göre mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

ÇİPLİ KİMLİKLE DOĞRULAMA GELİYOR

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

YÜZÜ GÖRÜNMEYEN ATM’DE İŞLEM YAPAMAYACAK

NTV'nin haberine göre; tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

TELEFON ABONELİĞİNE SIKI DENETİM

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.

Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

EN FAZLA ÜÇ MOBİL HATTA İZİN VERİLECEK

Türk vatandaşlarının en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vatandaşlık maaşı geliyor! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli bayram ikramiyelerine enflasyon hesabı karıştı! SGK uzmanları tek tek tahmin etti

Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık maaşı nedir?
Vatandaşlara yeni müjde geldi. Vatandaşlık Maaşı uygulaması hayat geçiyor. Yeni bir sosyal yardım programı olan bu uygulama, dar gelirlilere ilaç olacak. Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilecek. Müjde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.