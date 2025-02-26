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 | Kübra Çelepi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Vatandaşlara yeni müjde geldi. Vatandaşlık Maaşı uygulaması hayat geçiyor. Yeni bir sosyal yardım programı olan bu uygulama, dar gelirlilere ilaç olacak. Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilecek. Müjde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 12:31

Vatandaşlık maaşı, dar gelirli ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan bir sosyal yardım programı olacak. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi, detayları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı. Dar gelirli ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı programı ile asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir elde eden ailelere nakdi destek sağlaması planlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli vatandaşlar için yeni destek ödeme müjdesinin detayları belli oldu. AK Parti 8. Olağan Kongresi geride kaldı. Kongrede yeni müjdenin detayları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı. Numan Kurtulmuş, her hane için en az asgari ücret düzeyinde bir yardım planladıklarını dile getirdi.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI AÇILIYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuya dair kanun teklifinin sunulduğunu ifade etse de başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermedi.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Bu program ile birlikte hane gelirleri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan ailelere nakdi destek verilecek. İhtiyaç sahibi ve sosyal yardıma muhtaç bireyler için devlet destek sağlayacak. Aylık belirli bir nakdi yardım ile hane ekonomisini desteklemeyi amaçlayan bir sistem olacak.

Vatandaşlık maaşı alma şartları şöyle;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması
  • Hanede yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması
  • Hanede yaşayan kişilerden herhangi birinin çalışmıyor olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli vatandaşlar için duyurduğu yeni sosyal destek programı olan 'vatandaşlık maaşı', halkın yoğun ilgisini çekti.

2025 YILINDA YENİ MÜJDELER YOLDA

Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz. Ayrıca ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık.

29 MAYIS FETİH COŞKUSU İŞARET EDİLDİ

Hatta şunu söyleyeyim. Milletvekillerinin mesela yıpranma payı var. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak. Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık maaşı kimler alabilir?
Bu destek, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olarak yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ödeme tutarı, hane gelirine göre belirlenir. Hane halkının toplam geliri asgari ücretin üçte ikisinden düşük olan aileler vatandaşlık maaşından faydalanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?
Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2025 yılında dar gelirli aileler için yeni bir destek sistemi olan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının başlayacağını duyurdu.
ETİKETLER
#Erdoğan
#Ihtiyaç Sahibi Vatandaşlar
#Vatandaş Dostu
#Ekonomi
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