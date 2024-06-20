Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 14'üncü yaptırım paketi geldi

20 Haziran 2024 15:58 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:57

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 13 yaptırım paketini hayata geçmişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı 14. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14'üncü yaptırım paketini devreye alacak.

RUSYA'YA 14'ÜNCÜ YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika resmi sosyal medya hesabından Rusya'ya karşı 14'üncü yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak güçlü ve önemli bir 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Paketin mevcut yaptırımlardaki boşlukları da kapatacağı aktarıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

RUSYA'YA BÜYÜK ENGEL

Yeni yaptırım paketinin Rusya'nın önemli teknolojilere erişimini daha fazla engellemesi bekleniyor.

Paketin, Rusya'nın enerji gelirlerini düşürmesi ve Rus gölge filosu ve gölge bankacılık ağıyla da mücadele etmesi bekleniyor.

Yaptırım paketin ayrıntıları henüz netleşmedi. Ancak bu yeni yaptırımlarla, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış olacak.

Yaptırımlar, Rusya'nın AB'ye LNG ihracatının çoğunluğunu etkilemeyecek olsa da AB limanlarının Rus LNG'sini yeniden satması yasak olacak.