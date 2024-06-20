Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:07
Oyuncu ve besteci Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi. Hayranlarını korkutan ünlü sanatçı son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Berivan, Hanımın Çiftliği, Çukur ve Dila Ganım gibi dizilerde rol alan oyuncu, besteci ve balet olan Mazlum Çimen, doğum gününü hastanede geçirdi.
MAZLUM ÇİMEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
18 Haziran 1958 doğumlu Mazlum Çimen, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.
Kaynak: TGRT Haber