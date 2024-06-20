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Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:07
Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi

Oyuncu ve besteci Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi. Hayranlarını korkutan ünlü sanatçı son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Berivan, Hanımın Çiftliği, Çukur ve Dila Ganım gibi dizilerde rol alan oyuncu, besteci ve balet olan Mazlum Çimen, doğum gününü hastanede geçirdi. 

MAZLUM ÇİMEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ 

18 Haziran 1958 doğumlu Mazlum Çimen, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.

Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi - 1. Resim

MAZLUM ÇİMEN KİMDİR?

18 Haziran 1958 Kahramanmaraş doğumlu Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncudur. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünden mezun olmuş; İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak görev yapmıştır. Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğlu olan sanatçı müzik çalışmalarına derlemeler yaparak başladı. Film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleri ile tanınır.
 
Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi - 2. Resim
 
Kaynak: TGRT Haber
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