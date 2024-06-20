Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi! Doğum gününü hastanede geçirdi

20 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:07

Berivan, Hanımın Çiftliği, Çukur ve Dila Ganım gibi dizilerde rol alan oyuncu, besteci ve balet olan Mazlum Çimen, doğum gününü hastanede geçirdi.

MAZLUM ÇİMEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

18 Haziran 1958 doğumlu Mazlum Çimen, sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.