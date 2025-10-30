Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktığı kaydedildi.

"ECB Yönetim Konseyi bugün, üç temel faiz oranını değiştirmeme kararı aldı" ifadesi kullanılan açıklamada, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe yakın seyrettiği ve Yönetim Konseyinin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesini değiştirmediği belirtildi. Açıklamada, ECB'nin geçmişteki faiz indirimlerinin direnç kaynağı olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

ECB'nin orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefinde kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, uygun para politikası duruşunu belirlerken veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleneceği ifade edildi.

Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. Son kararla birlikte ECB son 3 toplantıda da faiz oranlarında değişiklik yapmamış oldu. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü.