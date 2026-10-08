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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:22

Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji şoku ve enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, yönetim konseyinin Avro Bölgesi'ndeki enflasyon risklerine karşı "aşırı ihtiyatlı" duruşunu koruduğunu gösterdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji şoku ve enflasyon uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:22

Yönetim Konseyinin 9-10 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği​​​​​ toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklarda, olağanüstü enerji fiyat oynaklığı ve yaygın belirsizlik ortamında, görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda tüm üyelerin hemfikir olduğu belirtilirken petrol fiyatlarındaki şokun oluşturduğu yüksek belirsizlik nedeniyle bankanın iletişiminde "nötr" bir dil kullanılması gerektiği vurgulandı.

Böylece, eylül ayında alınan artışı kararının, önceden belirlenmiş bir sıkılaştırma döngüsünün parçası olduğu izleniminin verilmesinden kaçınılmasının amaçlandığı ifade edilen tutanaklarda, para politikası yapıcılarının bu adımın "son faiz artışı" olduğu sinyalini vermekten de kaçınarak "sürekli ihtiyatın" önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji şoku ve enflasyon uyarısı

ENERJİ ŞOKUNUN KALICI ENFLASYONU TETİKLEMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Tutanaklarda, ECB yetkililerinin, enerji şokunun daha da derinleşebileceği, bunun diğer ürün fiyatları ile ücretler üzerindeki etkisinin öngörülenden daha ağır olabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Piyasa bazlı enflasyon görünümünün öncelikli olarak enerji fiyatlarındaki gelişmeler tarafından yönlendirilmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, olası arz kesintileri veya düşük depolama seviyeleriyle birleşecek soğuk bir kışın gaz fiyatlarını daha da tırmandırabileceği endişesine yer verildi.

Enerji fiyatlarının yüksek kalma süresi uzadıkça genel enflasyonu yukarı çekme riskinin de o denli arttığı ifade edildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji şoku ve enflasyon uyarısı

ENFLASYON 3 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan, analistlere göre ECB, petrol fiyatlarında yaşanan şokun genel fiyat yapısı üzerinde kalıcı bir etki bırakmasını engellemeyi amaçlıyor.

Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği yüksek enerji maliyetlerinin, tüketiciler ve şirketler üzerinde baskı oluşturarak ücretler ile fiyatların birbirini yukarı çektiği "ikinci tur etkileri" oluşturma riski bulunuyor.

Bu arada, yüksek enerji maliyetleri, 'nde enflasyonu eylülde yüzde 3,8 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

ECB, genel enflasyonun 2027'nin ilk yarısına kadar yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Finansal piyasalar, ECB Yönetim Konseyinin bu ay sonundaki toplantıda politika faizini yüzde 2,50'de sabit tutmasını, aralık ayında ise bu yılki üçüncü faiz artışına gitmesini bekliyor.

Konu / GöstergeDetay / Beklenti
Avro Bölgesi Enflasyonu (Eylül)%3,8 (Son 3 yılın zirvesi)
Enflasyonun Temel NedeniOrta Doğu'daki savaş kaynaklı yüksek enerji maliyetleri ve petrol şoku
Ekonomik RisklerTüketici ve şirketler üzerindeki baskı, ücret-fiyat sarmalı ("ikinci tur etkileri")
ECB Hedefi ve ÖngörüsüFiyat istikrarını korumak; enflasyonun 2027'nin ilk yarısına kadar %2 hedefinin oldukça üzerinde kalacağı beklentisi
ECB Faiz Beklentisi (Bu Ay)Politika faizinin %2,50 seviyesinde sabit tutulması
ECB Faiz Beklentisi (Aralık)Yılın üçüncü faiz artışının yapılması
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ETİKETLER
#enflasyon
#para politikası
#Avrupa Merkez Bankası
#faiz
#avro bölgesi
#ecb
#Ecb Yönetim Konseyi
#Ekonomi
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