Altın 5000 dolara mı çıkacak, 3500 dolara mı düşecek? Şirin Sarı'dan çarpıcı hesap

Sarı, altının portföylerde yüzde 15-20'yi geçmeyecek şekilde tutulabileceğini belirterek, “O yüzden yüzde 15-20'leri geçmeyecek şekilde, aslında her enstrüman için belki de... Ama altın biraz daha hantal, biraz daha uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için yüzde 15-20'leri geçmeyecek şekilde portföylerde altın bulundurulabilir” dedi.

