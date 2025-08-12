Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi arttı: Bu ilçe zirveye yerleşti

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulün Enerjisi" raporuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda yılın ilk yarısında konutlardaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,95 artarak 4 milyar 555 milyon kilovatsaat oldu.

Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi arttı: Bu ilçe zirveye yerleşti
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun yılın ilk altı ayına dair sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Avrupa Yakası'nda 25 ilçede 10 milyonu aşkın nüfusa hizmet verdiklerini belirten Aytac, şirketin toplam abone sayısının 4 milyon 656 bin 839 olduğunu, bunların yüzde 69'unu erkeklerin, yüzde 31'ini kadınların oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl bu oranların yüzde 71'e yüzde 29 olduğunu ifade eden Aytac, kadın abone sayısında artış yaşandığını kaydetti.

Aytac, abonelerin yaş ortalamasının 2023'te 53 iken haziran itibarıyla 51'e düştüğünü, en büyük yaş grubunun 1 milyon 236 kişiyle 35-49 yaş arası aboneler olduğunu belirtti. İlçeler bazında 64 yaş üzeri abone oranının en yüksek olduğu yerin yüzde 31,79 ile Bakırköy olduğunu aktaran Aytac, bu ilçeyi yüzde 31,11 ile Beşiktaş'ın izlediğini, en düşük oranın ise yüzde 11,59 ile Esenyurt'ta görüldüğünü söyledi.

Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi arttı: Bu ilçe zirveye yerleşti

EN FAZLA TÜKETİM ARTIŞI ARNAVUTKÖY'DE

Rapora göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda yılın ilk yarısında konutlardaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,95 artarak 4 milyar 555 milyon kilovatsaat oldu. Aytac, ilçe bazındaki tüketim artışlarına değinerek, "Arnavutköy bir önceki yıla göre yüzde 13 ile meskenlerde en fazla artış gösteren ilçemiz oldu. Beylikdüzü'nde yüzde 11,30, Silivri'de ise yüzde 10'luk tüketim artışı yaşandı." dedi.

Konut başına elektrik tüketimi verilerine göre aylık ortalama 272 kilovatsaat ile Sarıyer’in ilk sırada yer aldığını aktaran Aytac, Beşiktaş'ın 263 kilovatsaat, Büyükçekmece'nin ise 256 kilovatsaat ile Sarıyer'i izlediğini belirtti. En düşük aylık hane başı tüketimin 172 kilovatsaatle Esenler'de gerçekleştiğini ifade eden Aytac, Esenler'in ardından, 175 kilovatsaatle Sultangazi, 177 kilovatsaatle de Fatih’in geldiğini söyledi.

Raporda, Avrupa Yakası'nda taşınma sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 248 bine yaklaştığı, günlük ortalama taşınma sayısının ise 1377 olduğu bilgisi yer aldı. Aytac, bu yıl ocak-haziran döneminde 72 bin yeni başvurusu, 175 bin de ikinci el değişimi gerçekleştiğini belirtti.

Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi arttı: Bu ilçe zirveye yerleşti

EN YOĞUN ABONE GRUBU SİVASLILAR

Abonelerinin nüfus kütüklerine göre hangi illerden geldiğini gösteren verilere göre ise İstanbullulardan sonra en yoğun abone grubunu yine Sivaslılar oluşturdu.

Aytac, "İstanbul kayıtlı abonelerimiz hariç tutulduğunda, ki onların oranı yüzde 18 civarında, abonelerimizin yüzde 82’sini kütüğü başka şehirlerde bulunanlar oluşturuyor. Bu grupta Sivaslılar 173 bin 510 aboneyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 135 bin 726 aboneyle Kastamonu bulunurken, ardından sırasıyla Tokat, Malatya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Mardin, Kars ve Adıyaman geliyor." ifadelerini kullandı.

İlçeler bazındaki dağılıma bakıldığında, abonelerin yüzde 18’inin İstanbullu olduğunu belirten Aytac, "İstanbulluların en yoğun yaşadığı ilçe Çatalca ve burada abonelerin yüzde 61’i İstanbul kayıtlı. Silivri'de bu oran yüzde 39, Bakırköy’de yüzde 36, Beşiktaş’ta ise yüzde 35." dedi.

Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi arttı: Bu ilçe zirveye yerleşti

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YABANCI ABONELER

Ocak-haziran döneminde nedeniyle gerçekleştirilen abonelik sonlandırmalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 18 bin 110’a ulaştığı, en fazla talebin Bahçelievler, Avcılar ve Küçükçekmece'den geldiği belirtildi.

Raporda, yabancı abone sayısında da düşüş yaşandığına işaret edildi. 173 ülkeden abonesi bulunan şirketin Avrupa Yakası'ndaki yabancı abone sayısı, 2024'te 200 bin 91 iken 2025'in ilk yarısında yaklaşık yüzde 14 azalarak 171 bin 679'a geriledi.

ETİKETLER
#gayrimenkul
#kentsel dönüşüm
#abonelik
#Ck Enerji
#Boğaziçi Elektrik
#Enerji Tüketimi
#İstanbul Avrupa Yakası
#Ekonomi
