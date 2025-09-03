Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Avrupa'da ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi Üretici Fiyatları beklentilerden fazla artış gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa'da ÜFE yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:01

sanayi üretici fiyatları, Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak, yüzde 0,2'lik piyasa tahminlerini aştı ve Haziran ayındaki yüzde 0,8'lik artışın ardından geldi.

Bu enflasyonun temel itici gücü, bir önceki ayki yüzde 3,3'lük artışın ardından gelen enerji maliyetlerindeki yüzde 1,5'lik artış oldu. Ek yukarı yönlü baskı, yüzde 0,2 (karşılaştırma yüzde 0,1) artan dayanıklı tüketim mallarından ve yine yüzde 0,1 (Haziran'dan bu yana değişmedi) artan sermaye mallarından geldi. Buna karşılık, dayanıksız tüketim mallarının fiyatları yatay seyretti (Haziran'daki yüzde 0,1'e kıyasla) ve ara mal fiyatları üst üste üçüncü ay düşüş göstererek yüzde 0,2 geriledi. Yıllık bazda, üretici fiyat enflasyonu Haziran ayındaki %0,6'dan Temmuz ayında yüzde 0,2'ye geriledi, ancak yine de yüzde 0,1'lik konsensüs tahmininin biraz üzerindeydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul servis ücretleri cep yakacak! Yüzde 50 zam talebi: Veliler endişeli
Merkez Bankası kararına işaret: Capital Economics’ten faiz tahmini!
ETİKETLER
#enflasyon
#euro bölgesi
#Sanayi Üretici Fiyatları
#Enerji Maliyetleri
#Tüketim Malları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.