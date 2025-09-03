Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
32°
Ekonomi
Merkez Bankası kararına işaret: Capital Economics'ten faiz tahmini!

Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 200 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngördü.

Merkez Bankası kararına işaret: Capital Economics’ten faiz tahmini!
Türkiye’de oranlarının gerilemesi, ’nın yapma olasılığını güçlendiriyor. Uzmanlar, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın, ’nin önümüzdeki toplantılarda daha agresif adımlar atmasına zemin hazırladığını belirtiyor.

CAPİTAL ECONOMİCS ANALİSTLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Capital Economics’in analistlerinden William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin, Merkez Bankası’nın oranlarını daha da düşürmesine imkan tanıyacağını vurguladı. Jackson’a göre, bu durum, yatırımcılar ve piyasalar için faiz indirimi beklentilerini artırıyor.

Merkez Bankası kararına işaret: Capital Economics’ten faiz tahmini!

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 33’E GERİLEDİ

Ağustos ayında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33’e gerileyerek, fiyat artışlarındaki ivmenin yavaşladığını ortaya koydu. Analistler, temel enflasyon baskılarının hafiflemesinin, Merkez Bankası için faiz politikalarında esneklik sağladığını ifade ediyor.

PPK TOPLANTISI ÖNCESİ BEKLENTİLER

Jackson, önümüzdeki perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Kurulu (PPK) toplantısında, büyük çaplı faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Analist, bir hafta vadeli repo faiz oranının 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 41 seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

