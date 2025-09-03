Merkez Bankası kararına işaret: Capital Economics’ten faiz tahmini!

Türkiye’de enflasyon oranlarının gerilemesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma olasılığını güçlendiriyor. Uzmanlar, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın, TCMB’nin önümüzdeki toplantılarda daha agresif adımlar atmasına zemin hazırladığını belirtiyor.

CAPİTAL ECONOMİCS ANALİSTLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Capital Economics’in analistlerinden William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha da düşürmesine imkan tanıyacağını vurguladı. Jackson’a göre, bu durum, yatırımcılar ve piyasalar için faiz indirimi beklentilerini artırıyor.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 33’E GERİLEDİ

Ağustos ayında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33’e gerileyerek, fiyat artışlarındaki ivmenin yavaşladığını ortaya koydu. Analistler, temel enflasyon baskılarının hafiflemesinin, Merkez Bankası için faiz politikalarında esneklik sağladığını ifade ediyor.

PPK TOPLANTISI ÖNCESİ BEKLENTİLER

Jackson, önümüzdeki perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, büyük çaplı faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Analist, bir hafta vadeli repo faiz oranının 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 41 seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.