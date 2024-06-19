19 Haziran 2024 15:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:33

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.

Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek.

Kritik tarih ise 3 Temmuz. Bağ-Kur, memur ve SSK emeklisi 3 Temmuz'da tam 3 zam alacak.

TEMMUZDA EMEKLİYE ÜÇ KEZ ZAM

Temmuz zammı için emeklinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Zam için tarih de belli oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

Milyonlarca emeklinin kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu enflasyon verisinden sonra netleşecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı çarpıcı iddiasıyla emekliyi sevindirdi.

Erdursuni emeklilerin ne kadar maaş alacaklarını hesapladı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 22,72 zammı ceplerine koydu.

Memur emeklileri ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammının eklenmesi ile yüzde 17,4 zam alacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini yüzde 25,81, memur emeklileri için ise yüzde 20,35 zam beklentisini açıkladı.

2024 ocak ayında emekli maaşı artışı yüzde 37,5 iken üzerine eklenen 5 puanlık refah payı sonucu yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Ocak ayında maaş artışının üç kez değişti.

Erdursun, Temmuz ayında da benzer bir değişiklik öngördü. Seyyanen zam ve refah payı ile ilgili önemli bir adım bekleniyor.

Emekli maaşlarında önemli bir refah payı artışı gündeme gelebilir.