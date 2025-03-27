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 | Kübra Çelepi

Bağkur 7200 geliyor! Meclis hareketli: Esnafa erken emeklilik torba yasada

Esnafın 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edeceği düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu düzenleme ile Bağkur'un prim şartı 9 bin günden 7.200 güne düşecek. Bu sayede 1 milyon esnaf ve çiftçi 5 yıl erken emekli olmaya hak kazanacak. Yasanın kapsamı henüz belli olmadı ama yeni düzenlemenin ana hatları açıklandı. İşte Bağkur 7200 gün ile emekli yolu.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 09:59

Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın merakla beklediği prim indirimi kararı TBMM'ye geliyor. Düzenlemeyle Bağ-Kur'larda prim şartı 9 bin günden 7.200 güne iner, bu sayede 1 milyon esnaf ve çiftçi 5 yıl erken emekli olabilecek. Peki, Bağkur 7200 kimleri kapsıyor ve torba yasada olacak mı, detayları Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem açıkladı.

BAĞKUR 7200 TORBA YASADA OLACAK MI?

Bağkur’lular için prim gün şartını düşüren yeni düzenleme TBMM’ye gelmeye hazırlanıyor. Mevcut sistemde Bağ-Kur’lular için 9.000 gün olan prim şartı, 7.200 güne indirilecek ve böylece 5 yıl erken emeklilik imkânı doğacak. Ancak yaş şartı devam edecek.

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, köşesinde detayları şöyle açıkladı;

Prim şartları ve kurumlar arasındaki farklar;

SSK: 1999 öncesinde 5.000-5.975 gün, sonrasında 7.000 gün, 2008 sonrası 7.200 gün.

Emekli Sandığı: Kadınlar 7.200 gün, erkekler 9.000 gün.

Bağ-Kur: Öncesinde kadınlar 7.200 gün, erkekler 9.000 gün. 1999 sonrası herkes için 9.000 gün.

YENİ DÜZENLEME NASIL İŞLEYECEK?

  • Küçük esnafa ve çiftçilere yönelik olacak.
  • 10 kişi ve altında işçi çalıştıran bakkal, kasap, berber gibi esnaflar ile çiftçiler yararlanacak.
  • Daha önce prim borcu nedeniyle sigortası dondurulanlar, eksik günleri ihya ederek tamamlayabilecek.

EYT’LİLER FAYDALANACAK MI?

Eğer ilk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999 öncesiyse, 7.200 günle yaş şartı olmadan emeklilik mümkün olacak.

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SON 7 YIL KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Şu an için son 7 yıl içinde en çok hangi kurumdan prim ödendiyse o kuruma göre emekli olma kuralı devam edecek.

BAĞKUR 7200 EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri için prim düşüşü otomatik olarak uygulanacak. Ancak emeklilik için yaş şartı tamamlandığında başvuru yapılması gerekecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

7200 Bağ-Kur emeklilik Kimleri Kapsıyor?
Berberler, kuaförler, marangozlar, bakkallar, terziler gibi Bağ-Kur'lu esnaf, artık 7.200 prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Eyt Bağ-Kur 7200 gün ne zaman?
8 Eylül 1999 tarihinden sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan erkek ve kadınlar için 9000 prim günü geçerli.
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