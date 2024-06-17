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Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:35
Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektronik Mühür altyapısının tamamlandığını açıkladı. Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır. Türkiye'de e-mühür dönemi başlıyor. Üstelik Elektronik Mühür, mali mühür yerine de kullanılabilecek.

Kamu işlemlerinde dijitalleşme çağı başlıyor. Elektronik Mühürle ilgili gerekli hazırlık tamamlandı. Bakanlık detayları açıkladı. Türkiye e-mühür dönemine geçiyor. Böylece kamuda da tasarruf sağlanacak.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan “Elektronik Mühür” düzenlemesinde sona gelindi. 

Elektronik Mühür, tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verilecek.

Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek - 1. Resim

TÜRKİYE'DE E-MÜHÜR DÖNEMİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektronik Mühür altyapısının tamamlanarak kullanıma hazır olduğunu aktardı.

Elektronik Mühür, kamu işlemlerinde dijitalleşmeyi artıracak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak ve resmi evrak güvenliğini artıracak.

Elektronik Mühür, fiziki mühürlerle aynı hukuki statüye sahip olacak. Zamanla  resmi mühürlerin yerini alacak.

Elektronik Mühür, şirketler, kuruluşlar ve kurumlara verilecek ve tüzel kişiliklerin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacak.

Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek - 2. Resim

E-MÜHÜR MALİ MÜHÜR YERİNE DE KULLANILABİLECEK

Mali Mühür uygulaması, elektronik ortamda belgeleri üreten kurum, kuruluş veya işletmelerin belirlenebilmesi için hayata geçmişti.

Elektronik Mühür'ün hem mali mühür hem de kurumsal mühür olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor. Böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu yapılacak.

Ayrıca  Elektronik Mühür, resmi evrak güvenliğini artırarak bürokrasiyi yok edecek.

Elektronik Mühürlerin, elektronik ortamda belgelerin güvenliğini sağlayacak.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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