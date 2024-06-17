Bakan açıkladı Elektronik Mühür uygulaması hizmete hazır! Mali Mühür yerine de kullanılabilecek

17 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:35

Kamu işlemlerinde dijitalleşme çağı başlıyor. Elektronik Mühürle ilgili gerekli hazırlık tamamlandı. Bakanlık detayları açıkladı. Türkiye e-mühür dönemine geçiyor. Böylece kamuda da tasarruf sağlanacak.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan “Elektronik Mühür” düzenlemesinde sona gelindi.

Elektronik Mühür, tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verilecek.

TÜRKİYE'DE E-MÜHÜR DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektronik Mühür altyapısının tamamlanarak kullanıma hazır olduğunu aktardı.

Elektronik Mühür, kamu işlemlerinde dijitalleşmeyi artıracak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak ve resmi evrak güvenliğini artıracak.

Elektronik Mühür, fiziki mühürlerle aynı hukuki statüye sahip olacak. Zamanla resmi mühürlerin yerini alacak.

Elektronik Mühür, şirketler, kuruluşlar ve kurumlara verilecek ve tüzel kişiliklerin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacak.

E-MÜHÜR MALİ MÜHÜR YERİNE DE KULLANILABİLECEK

Mali Mühür uygulaması, elektronik ortamda belgeleri üreten kurum, kuruluş veya işletmelerin belirlenebilmesi için hayata geçmişti.

Elektronik Mühür'ün hem mali mühür hem de kurumsal mühür olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor. Böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu yapılacak.

Ayrıca Elektronik Mühür, resmi evrak güvenliğini artırarak bürokrasiyi yok edecek.

Elektronik Mühürlerin, elektronik ortamda belgelerin güvenliğini sağlayacak.