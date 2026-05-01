Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar 3 yeni tesisi duyurdu: Eskişehir'e 500 milyon dolarlık dev yatırım!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Eskişehir’de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırımın müjdesini verdi ve sadece tek tesiste 300 yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 15:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Eskişehir’de bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, ayrıca sahada incelemeler de gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir'deki Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Eskişehir'e toplam 500 milyon dolarlık üç yeni endüstriyel tesis yatırımının müjdesini verdi.
Bakan Bayraktar, lityum karbonat pilot tesisinin devrede olduğunu ve endüstriyel tesis üretimine geçileceğini belirtti, bu tesisin temelinin bu sene atılacağını duyurdu.
Ayrıca, Penta 6 tesisi ve Beylikova'daki nadir toprak elementleri endüstriyel tesisi için de bu sene temel atılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Bu üç yatırımın toplamda 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımı olduğunu kaydetti.
Penta 6 tesisi ile yaklaşık 300 yeni istihdam sağlanacağını ifade etti.
Eti Maden'in Türkiye'nin maden ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini ve dünya bor pazarında yüzde 65'lik paya sahip olduğunu belirtti.
Bakan Bayraktar, Kırka’da lityum karbonat pilot tesisinin devrede olduğunu belirterek, “Pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz; İnşallah lityum karbonatta tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde temellerini atacağız, onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir başka önemli konumuz, Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu üç tesisimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Bayraktar, Eti Maden’i büyütmeye ve ekonomiye katkı yapmaya devam ettiklerini de kaydetti.

Bakan Bayraktar'a ziyaretinde Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve diğer ilgililer eşlik etti. Bakan Bayraktar, Kırka’da basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.

TÜRKİYE’NİN MADEN İHRACATININ YAKLAŞIK YÜZDE 20’Sİ

Eti Maden’in Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Zira Türkiye’nin maden ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini yapıyor. Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla, Türkiye'nin muhtelif şehirlerindeki tesisleriyle hakikaten dünya çapında. Dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına ve dünya bor pazarında da yüzde 65'lik bir pazar payına sahip” dedi.

KIRKA’DA YILLIK 1,4 MİLYON TONLUK ÜRETİM

Bakan Bayraktar, yaklaşık 2 bin 600 çalışanın bulunduğu Kırka Tesisi’nin de yıllık 1,4 milyon tonluk üretim gerçekleştirdiğini anlattı.

3 YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Üç yeni yatırımın müjdesini veren Bakan Bayraktar, şunları söyledi: “Şu anda içinde bulunduğumuz tesis, aslında bizim lityum karbonat pilot tesisimiz. Malumunuz, pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz; İnşallah lityum karbonatta tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde temellerini atacağız, onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir başka önemli konumuz, Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu üç tesisimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz” dedi.

SADECE PENTA 6 TESİSİ İLE 300 YENİ İSTİHDAM

2026 yılının Eti Maden ile Eskişehir’de ‘yatırım yılı’ haline geleceğini ifade eden Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların istihdama dönüşeceğini belirtti. Bakan Bayraktar, “Sadece Penta 6'da yaklaşık 300 yeni çalışma arkadaşımıza kavuşacağız.” açıklamasını yaptı.

TOPLAM 500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bakan Bayraktar, söz konusu üç yatırımın 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımı olduğunu da söyledi. Bakan Bayraktar, “Hem Eti Maden'i ve buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Bayraktar, bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü de kutladı.

