Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonunun ardından kısmen boşalan doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek için depolarımızı tekrar tam kapasiteye ulaştırmak üzere çalışıyoruz” dedi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz depolama kapasitesi artırılıyor Türkiye, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor ve depolama kapasitesini artırma çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonunun ardından kısmen boşalan doğal gaz depolarını tam kapasiteye ulaştırmak üzere çalışıyor. Yapılacak yatırımlarla 2028 yılında tüketilen doğal gazın en az yüzde 20'sinin depolanması hedefleniyor. Türkiye'nin arz güvenliğine katkı sağlayan iki önemli doğal gaz depolama tesisi Tuz Gölü ve Silivri'de bulunuyor. Halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 2028 yılında 6 milyar metreküpe çıkarılacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 2032 yılına kadar 8,5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Bayraktar, “Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini depolayabileceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan iki önemli doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. Tuz Gölü ve Silivri’de yer alan bu yer altı depolama tesisleri, tüketimin arttığı dönemlerde arz-talep dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

DEPOLAR DOLUYOR

Kışa doğal gaz depoları dolu giren Türkiye, geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde soğuk günleri depolara fazla ihtiyaç duymadan atlattı. Halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, küresel arz krizinin yaşandığı süreçte depoları yeniden tam kapasiteye ulaştırmak için çalışmalarına başladı.

EN BÜYÜK TESİS SİLİVRİ

Depoların dolumu sürerken, kapasite artırma çalışmaları da devam ediyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, şu anda 4,6 milyar metreküp kapasiteyle hizmet veriyor. “Denizlerde Avrupa’nın en büyük depolama tesisi” unvanına sahip olan tesisin kapasitesinin artırılması için çalışmalar sürüyor. Silivri’deki kapasitenin 2028 yılında 6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

TUZ GÖLÜ’NDE KAPASİTE ARTIŞI

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi ise hâlihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, buradaki kapasiteyi 2032 yılına kadar 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.