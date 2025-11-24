Menü Kapat
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Bayraktar açıkladı: Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kişisel sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası ile 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

AA
24.11.2025
24.11.2025
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Bakan Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu finansmanın, yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca , nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik."

