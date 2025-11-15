Bayraktar TB3'ten 'tekrar tekrar izlenen' atış! ROKETSAN mühimmatı ile vurdu

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapmıştı. Testleri hız kesmeden devam eden TB3, bu sefer de ROKETSAN imzalı MAM-L IIR mühimmatıyla yaptığı 3 atış testini başarıyla tamamladı.

TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından "Bayraktar TB3, 3 x MAM-L TV/IIR Mühimmat Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test" ifadeleri ile paylaştı.