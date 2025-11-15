Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bayraktar TB3'ten 'tekrar tekrar izlenen' atış! ROKETSAN mühimmatı ile vurdu

Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN imzalı MAM-L IIR mühimmatıyla gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefleri tam isabetle vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 11:55

Baykar tarafından geliştirilen , dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapmıştı. Testleri hız kesmeden devam eden TB3, bu sefer de imzalı MAM-L IIR mühimmatıyla yaptığı 3 atış testini başarıyla tamamladı.

TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından "Bayraktar TB3, 3 x MAM-L TV/IIR Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test" ifadeleri ile paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bayraktar: Enerjide merkez ülke olmak artık mümkün
Bayraktar Kızılelma'dan ilk atışta tam isabet: En zorlu görevleri icra edecek!
ETİKETLER
#Roketsan
#mühimmat
#bayraktar tb3
#siha
#Mam-l Iir
#Atış Testi
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.