Bakan Bayraktar cevapladı: İşçi borcu ödemeyene teşvik yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallere sağlanan alım teşviklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2029 yılı sonuna kadar devam edecek teşvikler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yetki aldıklarını hatırlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de yerli kömürden elektrik üreten santrallere sağlanan alım teşviklerinin 2029 yılı sonuna kadar devam edeceğini ve belirli şartları taşıyan santrallerin bu destekten yararlanacağını belirtti. Yerli kömürden elektrik üreten santrallere sağlanan alım teşvikleri 2029 yılı sonuna kadar devam edecek. Teşvikler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki alındı. İşçilere borcu bulunan santraller teşvikten yararlanamayacak. Çevre standartlarını karşılamayan, bacası ve filtresi bulunmayan tesislere de teşvik verilmeyecek. Devlete borcu olan santraller de kapsam dışı tutuldu.

Teşviklerin belirli şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, işçilere borcu bulunan santrallerin bu destekten yararlanamayacağını ifade etti. Aynı şekilde çevre standartlarını karşılamayan, bacası ve filtresi bulunmayan tesislere de teşvik verilmeyeceğini belirten Bayraktar, devlete borcu olan santrallerin de kapsam dışında tutulduğunu söyledi. Gündeme gelen santrale hem işçi borcu hem de teknik şartları sağlamadığı gerekçesiyle destek verilmediğini açıkladı.