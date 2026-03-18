Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatları için Nisan ayında değerlendirmede bulunacaklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında enerji destekleri, kademeli fatura modeli ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin enerji politikaları, vatandaşlara sağlanan destekler ve yeni dönem fiyatlandırma stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, geçmiş yıllarda yaşanan enerji krizlerinde devletin yoğun bir destek programı uyguladığını ve bu desteğin halen devam ettiğini belirtti.

ENERJİ DESTEK PROGRAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarının neredeyse yarısını karşıladığını ifade ederek, bu yıl için bütçeye 400 milyar liralık bir destek programı konulduğunu açıkladı. Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü fiyatlarda yaşanan gelişmelerden bağımsız, zaten biz bu seneki bütçemize de koyduğumuz yaklaşık 400 milyar liralık bir destek programı var. Faturaların neredeyse yarısını hem doğalgazda hem elektrikte devlet olarak biz karşılıyorduk."

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ENERJİ FİYATLARININ ROLÜ NE?

Türkiye'nin enflasyonla mücadele programına dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarının bu süreçteki ehemmiyetini vurguladı. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirten Bayraktar, "Son 2,5-3 yılda yaptığımız her şey beklenen enflasyona göre fiyatlarda düzenlemelerdi. 2026 için de böyle bir planımız vardı. Şubat ayını ve kışı vatandaşlarımızın yüküne destek olmak için bu süreci böyle geçirdik" dedi.

KADEMELİ FATURA DESTEĞİ MODELİ GELİYOR

Bakan Bayraktar, doğalgazda elektriktekine benzer bir "kademeli fatura desteği" modeline geçiş hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Yeni sistemin temel amacı, ihtiyaç sahiplerini korurken yüksek tüketim yapan grupların destek kapsamından çıkarılması olarak özetleniyor. Modelin işleyişi şu şekilde planlanıyor:

Geçmiş 5 yıllık ortalama tüketim verileri baz alınacak.
Belirlenen limitin (örneğin 300 metreküp) üzerinde tüketim yapanlar, destek kapsamından çıkarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak.
Elektrikte olduğu gibi, abonelerin yaklaşık %90'ının bu destekten etkilenmemesi hedefleniyor.

KonuDetaylar
Enerji Faturası DesteğiDevlet, elektrik ve doğalgaz faturalarının yaklaşık yarısını karşılıyor. Bu yıl için bütçeye 400 milyar TL'lik destek programı konuldu.
Enflasyonla Mücadelede Enerji Fiyatlarının RolüEnerji fiyatlarının enflasyonla mücadeledeki ehemmiyeti vurgulandı. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu çalışılıyor.
Fiyat DüzenlemeleriSon 2,5-3 yılda yapılan tüm düzenlemeler beklenen enflasyona göre fiyatlara yansıdı. 2026 için de benzer bir plan mevcut.
Kış Dönemi DesteğiVatandaşların kış aylarındaki yükünü hafifletmek amacıyla bu süreç bu şekilde geçirildi.
Kademeli Fatura Desteği Modeli (Doğalgaz için)Doğalgazda, elektriktekine benzer bir "kademeli fatura desteği" modeline geçiş hazırlıkları tamamlandı.
Modelin Amacıİhtiyaç sahiplerini korurken, yüksek tüketim yapanları destek kapsamından çıkarmak.
Modelin İşleyişiGeçmiş 5 yıllık ortalama tüketim verileri baz alınacak. Belirlenen limit (örn. 300 metreküp) üzerindeki tüketimler gerçek maliyet üzerinden ödenecek.
Etkilenen Abone OranıElektrikteki gibi, abonelerin yaklaşık %90'ının bu destekten etkilenmemesi hedefleniyor.
FATURAYA ZAM NİSAN AYINDA BELLİ OLACAK

Enflasyonla mücadele programı kapsamında enerji fiyatlarının ehemmiyetine dikkat çeken Bayraktar, 1 Nisan itibarıyla yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Kış aylarında vatandaşın yükünü hafifletmek adına fiyat artışlarının sisteme yansıtılmadığını ifade eden Bakan, "Şu anda henüz doğalgaz ve elektrikteki yaşanan fiyat artışlarını sisteme yansıtmış değiliz" diyerek, yeni dönemde piyasa koşullarının ve enflasyon hedeflerinin göz önünde bulundurulacağını vurguladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN BÜTÇEYE ETKİSİ NE OLDU?

Son dönemdeki fiyat artışlarının bütçe üzerindeki etkisine de değinen Bayraktar, "Doğalgaz tarafındaki etkiyi, eğer bu son gelişmeler yıl sonuna kadar devam ederse yaklaşık 6-7 milyar dolarlar civarında görüyoruz" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE ENERJİ HAMLESİ: 6 YENİ SONDAJ YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji stratejisi ve devam eden projeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğalgaz üretimini artırmak amacıyla bölgede 6 yeni sondaj çalışması planladıklarını ve bu sondajların ilkine önümüzdeki hafta başlanacağını duyurdu. Türkiye, kendi filosunu güçlendirerek dünyanın en büyük dördüncü deniz arama filosuna sahip ülke konumuna yükseldi.

ÜRETİM HEDEFLERİ VE STRATEJİK ADIMLAR

Karadeniz gazının Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Bayraktar, üretim hedeflerini şu şekilde özetledi:

2026 yılına kadar mevcut üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.
2028 yılı itibarıyla üretim kapasitesinin dört katına ulaşması planlanıyor.
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de toplam 6 farklı noktada sondaj yapılacak.
Bakan, yeni sondajların hem mevcut sahaların geliştirilmesinde hem de yeni keşiflerin yapılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin filosuna kattığı 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' gemileriyle operasyonel gücün zirveye taşındığını belirtti.

IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTI VE BÖLGESEL ENERJİ GÜVENLİĞİ

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'ndaki gelişmelere de değinen Bayraktar, günlük 170 bin ile 250 bin varil arasında bir akışın başladığını belirtti. Hattın toplam kapasitesinin 1,5 milyon varil olduğunu hatırlatan Bakan, Türkiye'nin bölgedeki enerji arz güvenliği konusundaki tezlerinin ne kadar haklı olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki risklere karşı, Irak petrolünün Akdeniz üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

SOMALİ'DE YENİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin uluslararası projelerine de değinen Bayraktar, 'Çağrı Bey' gemisinin Somali'deki arama faaliyetleri için yola çıktığını açıkladı. Nisan ayının ortasında Somali'de ilk matkabın indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan, Türkiye'nin sadece kendi karasularında değil, küresel ölçekte de enerji arama çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş altın için bayram öncesi son kez uyardı: Bugün her şey değişebilir!
Ev alacaklar dikkat! Şenay Araç 2026 için en doğru zamanı açıkladı: O tarihte fiyatlar fırlayabilir!
ETİKETLER
#Irak-türkiye Petrol Hattı
#Enerji Destekleri
#Kademeli Fatura Modeli
#Karadeniz Enerji Hamlesi
#Enerji Arama Çalışmaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.