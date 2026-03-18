Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında enerji destekleri, kademeli fatura modeli ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin enerji politikaları, vatandaşlara sağlanan destekler ve yeni dönem fiyatlandırma stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, geçmiş yıllarda yaşanan enerji krizlerinde devletin yoğun bir destek programı uyguladığını ve bu desteğin halen devam ettiğini belirtti.

ENERJİ DESTEK PROGRAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarının neredeyse yarısını karşıladığını ifade ederek, bu yıl için bütçeye 400 milyar liralık bir destek programı konulduğunu açıkladı. Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü fiyatlarda yaşanan gelişmelerden bağımsız, zaten biz bu seneki bütçemize de koyduğumuz yaklaşık 400 milyar liralık bir destek programı var. Faturaların neredeyse yarısını hem doğalgazda hem elektrikte devlet olarak biz karşılıyorduk."

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ENERJİ FİYATLARININ ROLÜ NE?

Türkiye'nin enflasyonla mücadele programına dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarının bu süreçteki ehemmiyetini vurguladı. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirten Bayraktar, "Son 2,5-3 yılda yaptığımız her şey beklenen enflasyona göre fiyatlarda düzenlemelerdi. 2026 için de böyle bir planımız vardı. Şubat ayını ve kışı vatandaşlarımızın yüküne destek olmak için bu süreci böyle geçirdik" dedi.

KADEMELİ FATURA DESTEĞİ MODELİ GELİYOR

Bakan Bayraktar, doğalgazda elektriktekine benzer bir "kademeli fatura desteği" modeline geçiş hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Yeni sistemin temel amacı, ihtiyaç sahiplerini korurken yüksek tüketim yapan grupların destek kapsamından çıkarılması olarak özetleniyor. Modelin işleyişi şu şekilde planlanıyor:

Geçmiş 5 yıllık ortalama tüketim verileri baz alınacak.

Belirlenen limitin (örneğin 300 metreküp) üzerinde tüketim yapanlar, destek kapsamından çıkarak gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak.

Elektrikte olduğu gibi, abonelerin yaklaşık %90'ının bu destekten etkilenmemesi hedefleniyor.

FATURAYA ZAM NİSAN AYINDA BELLİ OLACAK

Enflasyonla mücadele programı kapsamında enerji fiyatlarının ehemmiyetine dikkat çeken Bayraktar, 1 Nisan itibarıyla yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti. Kış aylarında vatandaşın yükünü hafifletmek adına fiyat artışlarının sisteme yansıtılmadığını ifade eden Bakan, "Şu anda henüz doğalgaz ve elektrikteki yaşanan fiyat artışlarını sisteme yansıtmış değiliz" diyerek, yeni dönemde piyasa koşullarının ve enflasyon hedeflerinin göz önünde bulundurulacağını vurguladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN BÜTÇEYE ETKİSİ NE OLDU?

Son dönemdeki fiyat artışlarının bütçe üzerindeki etkisine de değinen Bayraktar, "Doğalgaz tarafındaki etkiyi, eğer bu son gelişmeler yıl sonuna kadar devam ederse yaklaşık 6-7 milyar dolarlar civarında görüyoruz" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE ENERJİ HAMLESİ: 6 YENİ SONDAJ YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji stratejisi ve devam eden projeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğalgaz üretimini artırmak amacıyla bölgede 6 yeni sondaj çalışması planladıklarını ve bu sondajların ilkine önümüzdeki hafta başlanacağını duyurdu. Türkiye, kendi filosunu güçlendirerek dünyanın en büyük dördüncü deniz arama filosuna sahip ülke konumuna yükseldi.

ÜRETİM HEDEFLERİ VE STRATEJİK ADIMLAR

Karadeniz gazının Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Bayraktar, üretim hedeflerini şu şekilde özetledi:

2026 yılına kadar mevcut üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

2028 yılı itibarıyla üretim kapasitesinin dört katına ulaşması planlanıyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de toplam 6 farklı noktada sondaj yapılacak.

Bakan, yeni sondajların hem mevcut sahaların geliştirilmesinde hem de yeni keşiflerin yapılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin filosuna kattığı 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' gemileriyle operasyonel gücün zirveye taşındığını belirtti.

IRAK-TÜRKİYE PETROL HATTI VE BÖLGESEL ENERJİ GÜVENLİĞİ

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'ndaki gelişmelere de değinen Bayraktar, günlük 170 bin ile 250 bin varil arasında bir akışın başladığını belirtti. Hattın toplam kapasitesinin 1,5 milyon varil olduğunu hatırlatan Bakan, Türkiye'nin bölgedeki enerji arz güvenliği konusundaki tezlerinin ne kadar haklı olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki risklere karşı, Irak petrolünün Akdeniz üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

SOMALİ'DE YENİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin uluslararası projelerine de değinen Bayraktar, 'Çağrı Bey' gemisinin Somali'deki arama faaliyetleri için yola çıktığını açıkladı. Nisan ayının ortasında Somali'de ilk matkabın indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan, Türkiye'nin sadece kendi karasularında değil, küresel ölçekte de enerji arama çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.