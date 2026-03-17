Ev alacaklar dikkat! Şenay Araç 2026 için en doğru zamanı açıkladı: O tarihte fiyatlar fırlayabilir!

Savaş ekonomisinde ev alınır mı? Ev almak isteyen vatandaşlar konut fiyatları ve faiz oranları arasında sıkışıp kaldı. Peki yatırım yapmak için en uygun zaman hangisi? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. Araç, piyasadaki durgunluğun ne zaman fırsata dönüşeceğini ve faiz indirimleri başlamadan önce yapılması gerekenleri açıkladı.

Savaş ekonomisinde konut almak isteyenler nasıl hareket etmeli?

Şenay Araç: Savaş dönemlerinde piyasada ilk etapta bir durgunluk görülür. Bu süreçte acele karar vermek yerine piyasayı iyi analiz etmek gerekir. Kriz dönemlerinde bazı satıcılar panikle satışa yönelirken, bazı alıcılar da bu ortamdan faydalanmak ister. Bu nedenle konut almak isteyen vatandaşların paniğe kapılmadan, gerçek piyasa değerlerini araştırarak hareket etmesi gerekir. İhtiyaç amaçlı alınan konutlar uzun vadede her zaman kazandırır. Çünkü barınma ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kalkmaz.

2026 yılında ev sahibi olmak için en uygun zamanlama ne zaman?

Şenay Araç: 2026 yılında konut piyasasında hareketliliğin devam etmesi beklenmektedir. Özellikle faiz oranlarında yaşanabilecek küçük düşüşler bile konut satışlarını doğrudan etkileyebilir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutması, piyasada dikkatle takip edilen önemli bir gelişmedir. Faizin sabit kalması, piyasada bekleme psikolojisini bir süre daha sürdürebilir. Ancak olası faiz düşüşleri başladığında konut talebinin hızla artması beklenmektedir. Konut almak isteyen vatandaşlar için en doğru zamanlama genellikle piyasanın durgun olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde pazarlık payı daha yüksek olur. Faiz oranlarında düşüş başladığında ise fiyatlar yukarı yönlü hareket edebilir.

Oturum amaçlı ev alacak vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Şenay Araç: Oturum amaçlı konut alacak vatandaşların öncelikle yaşam kalitesini etkileyen unsurlara dikkat etmesi gerekir. Deprem güvenliği ve binanın sağlamlığı, ulaşım imkânları ve merkezi konum, okul, hastane ve sosyal alanlara yakınlık, aidat giderleri ve site yönetimi, tapu ve iskan durumunun temiz olması önemli kriterlerdir. Oturum amaçlı alınan bir konut yalnızca yatırım değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. Bu nedenle fiyat kadar yaşam konforu da değerlendirilmelidir.

Yatırım amaçlı ev alacak vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Şenay Araç: Yatırım amaçlı konut alacak vatandaşların daha farklı kriterlere bakması gerekir. Bölgenin gelişim potansiyeli, kira getirisi ve talep yoğunluğu, ulaşım projeleri ve altyapı yatırımları, bölgedeki nüfus artışı ve göç hareketleri, yeni projeler ve kentsel dönüşüm planları dikkatle incelenmelidir. Özellikle savaş ve kriz dönemlerinde Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun artması, kiralık konut talebini yükseltebilir. Bu durum bazı bölgelerde yatırım yapan kişiler için kira getirisi açısından avantaj sağlayabilir.

Konut yatırımı her dönemde önemini koruyor mu?

Şenay Araç: Geçmiş tecrübeler gösteriyor ki konut yatırımı uzun vadede değerini koruyan en önemli yatırım araçlarından biridir. Savaş, kriz veya ekonomik dalgalanmalar kısa vadede piyasayı yavaşlatabilir; ancak barınma ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve sunduğu yaşam imkanları, konut piyasasının uzun vadede güçlü kalmasını sağlayan en önemli faktörlerdendir. Kriz dönemlerinde panik yapmak yerine doğru analizle hareket eden yatırımcılar her zaman kazançlı çıkmıştır.