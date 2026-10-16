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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:06

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova’da katıldığı Rusya Enerji Haftası’nda kritik mesajlar verdi. Küresel piyasalardaki krizlerin "yeni normal" haline geldiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin güçlü enerji altyapısına dikkat çekerek boru hattı kapasitelerinin tam ve etkin şekilde kullanılması çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , petrol ve doğal gazda boru hattı kapasitelerinin tam kapasiteyle kullanılması gerektiğini belirterek “Tüm altyapımız hazır. Tüm kapasiteleri etkin bir şekilde kullanmalıyız.” dedi.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

YENİ NORMAL

Bakan Bayraktar, ’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası’na katılarak “Jeopolitik Şoklar Karşısında Dayanıklılık” panelinde konuştu. Enerji piyasalarında sürekli krizler ve şoklar yaşandığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu durumun dünya enerji sektörü ve küresel ekonomi için adeta yeni bir normal haline geldiğini belirtti. 

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

ÇEŞİTLENDİRME VE ALTYAPI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin sürekli arttığını ve kaynakların çoğunun ithal edildiğini ifade ederek “Talep artışı ve ithalat bağımlılığını azaltmak için geliştirdiğimiz tüm politikalar iki ana alana odaklanıyor. Birincisi, küresel pazarın karşı karşıya olduğu tüm bu zorluklara çözüm bulmak için nihai bir çözüm veya araç niteliğinde olan çeşitlendirme; ikincisi ise altyapıya yapılan kesintisiz yatırımlar.” dedi.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

TAM KAPASİTE KULLANILMIYOR

Boru hattı projelerine yatırım yaptıklarını kaydeden Bayraktar, “Tüm altyapımız hazır. Tüm kapasiteleri etkin bir şekilde kullanmalıyız. Ne yazık ki bugün TürkAkım tam kapasiteyle kullanılmıyor, Bakü-Tiflis-Ceyhan tam kapasiteyle kullanılmıyor; Kazakistan'dan veya Orta Asya'dan bu boru hatları aracılığıyla Ceyhan'a ve küresel pazara daha fazla petrol ve gaz taşıyabiliriz.” diye konuştu.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

EK PETROL HACMİ

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda 1,5 milyon varillik bir kapasite bulunduğunu dile getirerek “Bu hat yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Akdeniz havzasına da hizmet ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı tam olarak işlev göstermiyor ve durumun ne kadar süre böyle devam edeceğini de kimse bilmiyor. İşte bu yüzden piyasalarımıza ve komşu pazarlarımıza, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel pazara ek petrol hacmi getirebileceğimizi teklif ediyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

DAHA GENİŞ BİR İTTİFAK

Öncelikle kendi pazarlarının gereksinimlerine odaklandıklarını, ardından başta Avrupa olmak üzere bölgesel refah ve bölgesel arz güvenliği meseleleri için daha geniş bir iş birliği sunduklarını anlatan Bayraktar, “Etrafında şekillendiğimiz tüm bu politikalar hem kendi sorunlarımızı çözmeyi hem de bölgesel arz güvenliği problemlerini ele almak adına daha geniş bir ittifak kurmayı amaçlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

TÜRKİYE VE RUSYA, ÇOK İYİ ÖRNEKLER SERGİLİYOR

Enerji piyasalarında karşılaşılan tüm zorlukların üstesinden gelmek için daha geniş kapsamlı iş birliğinin son derece esas olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Türkiye ve Rusya, bu iş birliğinin her iki ülke için de nasıl fayda sağlayabileceğine dair çok iyi örnekler sergiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

AKKUYU’DAN İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ

Artan talebi karşılama noktasında nükleer enerjinin önemli olduğuna değinen Bakan Bayraktar, “2050 yılına kadar en az 20 gigavat nükleer güç üretimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Şu anda Akkuyu'da Rosatom ile birlikte 4 reaktör inşa ediyoruz. Umarım önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk ünitemizden elektrik üretmeye başlayabileceğiz” dedi.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

NOVAK İLE GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Rusya ile olan enerji ortaklığımızı; karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz.” mesajını verdi.

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

322 ÖĞRENCİ AKKUYU’DA GÖREVE BAŞLADI

Bakan Bayraktar, Moskova temasları çerçevesinde, Rusya’da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören gençlerin temsilcileri ile de bir araya geldi. Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Ülkemizin nükleer insan kaynağı projesi kapsamında bugüne kadar Rusya’ya gönderilen 526 öğrencimizden 322’si eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizde göreve başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla gencimizi bu alanda eğitim almak üzere yurt dışına göndermeyi planlıyoruz. Akkuyu’da kazanılan mühendislik, imalat ve işletme tecrübesini Sinop ve Trakya’da planladığımız nükleer santrallerimize aktarırken en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Bayraktar Rusya Enerji Haftası’nda konuştu: "Altyapımız hazır, boru hatlarının kapasitesini etkin kullanmalıyız"

Bakan Bayraktar, Moskova’da ayrıca Gazprom Başkanı Alexey Miller, Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson ile de bir araya geldi.

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ETİKETLER
#moskova
#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Türkakım
#Akkuyu
#Rusya Enerji Haftası
#Alexander Novak
#Ekonomi
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