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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:54

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yeni zirvede

Türkiye genelinde elektrik kurulu gücü ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaşırken, yenilenebilir enerjinin toplam payı yüzde 62,9 seviyesine yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti" dedi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yeni zirvede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:54

’nin elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 62,9’una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı kaynaklarından oluşurken, güneş enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22’ye yükseldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan , Türkiye’deki yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 72,1 olduğunu dile getirdi. Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücünün 27 bin 914 megavata yükseldiğini, toplam kurulu güç içerisindeki payın ise yüzde 22 olduğunu aktaran Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yeni zirvede

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 62,9

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 79 bin 902 megavatının yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu belirtildi. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 62,9’a ulaştı. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yeni zirvede

GÜNEŞ ENERJİSİNİN KURULU GÜCÜ 27 BİN 914 MEGAVATA YÜKSELDİ

Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22 oldu. Rüzgar enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,2’ye yükseldi.

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü yeni zirvede

"ELEKTRİK KURULU GÜCÜMÜZ, AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 126 BİN 944 MEGAVATA ERİŞTİ"

Türkiye’nin enerjide tam bağımsız olması için çalışmaların sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti. Bu gücün yüzde 62,9’u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgarda toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaştık. Güneşin, kurulu gücümüz içerisindeki payı yüzde 22’ye çıktı. Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Türkiye
#Alparslan Bayraktar
#güneş enerjisi
#yenilenebilir enerji
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Ekonomi
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