Bakan Bayraktar'dan Libya'da iş birliği görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere işbirliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsalek ile İstanbul'da görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin bu alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

https://x.com/aBayraktar1/status/1938537601213907165