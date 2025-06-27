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 | Bengü Sarıkuş

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi.

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Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.

Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara geçiyor.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Aile yılı kapsamında bugün, 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırıldığını duyurdu. Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduklarını bildirdi.

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